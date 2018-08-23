Оперативная сводка полиции о происшествиях на дорогах Харькова за прошедшие сутки

За сутки в Харькове и области произошло 64 ДТП, в том числе 1 со смертельным исходом.
По оперативным данным харьковской полиции в результате вчерашних аварий 1 человек погиб, 9 пострадали.
Так, 22 августа около 19-30 на улице Новгородской в Шевченковском районе водитель автомобиля «Nissan» совершил наезд на 60-летнюю женщину-пешехода, которая шла с ребенком. По предварительным данным, женщина переходила дорогу в неустановленном месте. От полученных травм она погибла на месте, 5-летняя девочка с закрытой черепно-мозговой травмой была доставлена в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи для дальнейшего осмотра врачами.
Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время водитель дает показания работникам полиции, решается вопрос о его задержании в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Справка. За сутки работниками патрульной полиции Харьковской области вынесено 420 постановлений за нарушение Правил дорожного движения.
За управление в нетрезвом виде составлено 6 административных протоколов по ст. 130 (управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
День нестандартных решений. Воспользуйтесь этим, чтобы посмотреть на привычные вещи под новым углом. Сами же дела обещают даваться легче обычного.
Туманное утро сменит солнечный день, небо все время будет ясным. Без осадков.
Сегодня харьковские парки, скверы, площади и просто дворики превратятся в праздничные площадки – День города бывает только раз в году.
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давл.:
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