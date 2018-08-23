23.08.2018 11:25

Оперативная сводка полиции о происшествиях на дорогах Харькова за прошедшие сутки

За сутки в Харькове и области произошло 64 ДТП, в том числе 1 со смертельным исходом.



// фото Полиции Харьковско области

По оперативным данным харьковской полиции в результате вчерашних аварий 1 человек погиб, 9 пострадали.

Так, 22 августа около 19-30 на улице Новгородской в Шевченковском районе водитель автомобиля «Nissan» совершил наезд на 60-летнюю женщину-пешехода, которая шла с ребенком. По предварительным данным, женщина переходила дорогу в неустановленном месте. От полученных травм она погибла на месте, 5-летняя девочка с закрытой черепно-мозговой травмой была доставлена в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи для дальнейшего осмотра врачами.

Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время водитель дает показания работникам полиции, решается вопрос о его задержании в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Справка. За сутки работниками патрульной полиции Харьковской области вынесено 420 постановлений за нарушение Правил дорожного движения.

За управление в нетрезвом виде составлено 6 административных протоколов по ст. 130 (управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции) Кодекса Украины об административных правонарушениях.