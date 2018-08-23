Смерть на рельсах: женщина, не реагировавшая на сигналы поезда, погибла под колесами товарняка

Трагедия случилась ночью на перегоне «Липовая Роща - Карачевка».
Как сообщает ГУ Нацполиции, на 778 км железнодорожного пикета № 1 перегона «Липовая Роща-Карачевка» грузовым поездом смертельно травмирована неизвестная женщина 40-45 лет.
Она сидела на железнодорожных путях и на звуковые и световые сигналы не реагировала.
Во избежание столкновения машинист применил экстренное торможение, но предотвратить трагедию не смог.
С 01.30 до 04.46 движение железнодорожного транспорта со станции «Липовая Роща» в направлении станции «Мерефа» ограничивалось.
По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.
Проводится дальнейшая проверка.
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