Мошенникам, обманувшим пенсионеров на 200 000 гривен, светит три года тюрьмы

Прокуратура утвердила обвинение аферистам.
Как сообщает Прокуратура области, в Коминтерновский районный суд Харькова направлен обвинительный акт в отношении телефонных мошенников по ч. 2 ст. 190 УК Украины (мошенничество, совершенное повторно по предварительному сговору группой лиц).
Начальник отдела прокуратуры области Максим Блохин рассказал, что трое ранее судимых мужчин в возрасте 27-28 лет действовали по «популярной» схеме.
Один из них с мобильного звонил на стационарные номера харьковчан.
Когда трубку брали пожилые люди, человек выдавал себя за их внука.
Он говорил, что якобы совершил ДТП и теперь за непривлечение к ответственности должен заплатить немалую сумму, после чего договаривался о передаче средств.
За деньгами приезжал один из сообщников.
В общем злоумышленники с января по апрель 2018 года обманули 11 человек на общую сумму 188 тыс грн.
У одного из пострадавших мошенники не постыдились вместо денег взять медали и ордена времен Второй мировой войны.
Максимальная санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.
День нестандартных решений. Воспользуйтесь этим, чтобы посмотреть на привычные вещи под новым углом. Сами же дела обещают даваться легче обычного.
Туманное утро сменит солнечный день, небо все время будет ясным. Без осадков.
Сегодня харьковские парки, скверы, площади и просто дворики превратятся в праздничные площадки – День города бывает только раз в году.
влажн.:
давл.:
ветер: