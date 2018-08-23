Главная Новости Криминал и происшествия Мошенникам, обманувшим пенсионеров на 200 000 гривен, светит три года тюрьмы
23.08.2018  12:47   

Мошенникам, обманувшим пенсионеров на 200 000 гривен, светит три года тюрьмы

Прокуратура утвердила обвинение аферистам.


//facebook

Как сообщает  Прокуратура области, в Коминтерновский районный суд Харькова  направлен обвинительный акт в отношении телефонных мошенников по ч. 2 ст.  190 УК Украины (мошенничество, совершенное повторно по предварительному сговору группой лиц).

Начальник отдела прокуратуры области Максим Блохин рассказал, что трое ранее судимых мужчин в возрасте 27-28 лет действовали по «популярной» схеме. 

Один из них с мобильного звонил на стационарные номера харьковчан. 

Когда трубку брали пожилые люди, человек выдавал себя за их внука. 

Он говорил, что якобы совершил ДТП и теперь за непривлечение к ответственности должен заплатить немалую сумму, после чего договаривался о передаче средств. 

За деньгами приезжал один из сообщников.
 
В общем злоумышленники с января по апрель 2018 года обманули 11 человек на общую сумму 188 тыс грн. 

У одного из пострадавших мошенники не постыдились вместо денег взять медали и ордена времен Второй мировой войны.
 
Максимальная санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  телефонные мошенники, харьков, суд, пенсонеры, прокуратура
 
Версия для печати
 

Видео

Харьков для КВБО закупил 10 новых мусоровозов и многофункциональный погрузчик
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 