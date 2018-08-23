23.08.2018 12:47

Мошенникам, обманувшим пенсионеров на 200 000 гривен, светит три года тюрьмы

Прокуратура утвердила обвинение аферистам.



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Как сообщает Прокуратура области, в Коминтерновский районный суд Харькова направлен обвинительный акт в отношении телефонных мошенников по ч. 2 ст. 190 УК Украины (мошенничество, совершенное повторно по предварительному сговору группой лиц).

Начальник отдела прокуратуры области Максим Блохин рассказал, что трое ранее судимых мужчин в возрасте 27-28 лет действовали по «популярной» схеме.

Один из них с мобильного звонил на стационарные номера харьковчан.

Когда трубку брали пожилые люди, человек выдавал себя за их внука.

Он говорил, что якобы совершил ДТП и теперь за непривлечение к ответственности должен заплатить немалую сумму, после чего договаривался о передаче средств.

За деньгами приезжал один из сообщников.



В общем злоумышленники с января по апрель 2018 года обманули 11 человек на общую сумму 188 тыс грн.

У одного из пострадавших мошенники не постыдились вместо денег взять медали и ордена времен Второй мировой войны.



Максимальная санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.