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23.08.2018  13:16   

Новая стрельба в Харькове и пригороде: раненный человек и попытка самоубийства

Центр экстренной медицины сообщил о выстрелах на платформе Южного вокзала и в Богодухове.


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Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в своей сводке за сутки сообщает о двух ранениях из пневматического оружия.

Утром, в 9:33, поступил вызов по поводу «пневматическое ранения», по адресу: Южный вокзал.

На 2 платформе неизвестный мужчина выстрелил из оружия. 

Бригада Центра прибыла на место происшествия через 5 мин.

Была оказана помощь мужчине 39 лет, который был госпитализирован с травмами.

Также в 18:59 раздался еще один выстрел в Богодухове. 

Здесь пытался покончить с собой 44-летний мужчина.

Прибывшие на место происшествия медики оказали ему помощь и госпитализировали.

Тэги:  стрельба, самоубийство, харьков, вокзал, ранение
 
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