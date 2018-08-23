Новая стрельба в Харькове и пригороде: раненный человек и попытка самоубийства

Центр экстренной медицины сообщил о выстрелах на платформе Южного вокзала и в Богодухове.
Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в своей сводке за сутки сообщает о двух ранениях из пневматического оружия.
Утром, в 9:33, поступил вызов по поводу «пневматическое ранения», по адресу: Южный вокзал.
На 2 платформе неизвестный мужчина выстрелил из оружия.
Бригада Центра прибыла на место происшествия через 5 мин.
Была оказана помощь мужчине 39 лет, который был госпитализирован с травмами.
Также в 18:59 раздался еще один выстрел в Богодухове.
Здесь пытался покончить с собой 44-летний мужчина.
Прибывшие на место происшествия медики оказали ему помощь и госпитализировали.
День нестандартных решений. Воспользуйтесь этим, чтобы посмотреть на привычные вещи под новым углом. Сами же дела обещают даваться легче обычного.
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