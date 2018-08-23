На выезде из Харькова столкнулись две иномарки

Авария произошла 23 августа около 11:00 на ул. Леся Сердюка, 49-б.
По предварительной информации, водитель автомобиля Nissan не предоставил преимущества в движении автомобилю Skoda и совершил с ним столкновение.
В результате происшествия никто не пострадал.
На водителя автомобиля Nissan патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП.
Вину водителя определит суд.
День нестандартных решений. Воспользуйтесь этим, чтобы посмотреть на привычные вещи под новым углом. Сами же дела обещают даваться легче обычного.
Туманное утро сменит солнечный день, небо все время будет ясным. Без осадков.
Сегодня харьковские парки, скверы, площади и просто дворики превратятся в праздничные площадки – День города бывает только раз в году.
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