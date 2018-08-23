Главная Новости Криминал и происшествия На выезде из Харькова столкнулись две иномарки
23.08.2018  14:31   

На выезде из Харькова столкнулись две иномарки

Авария произошла 23 августа около 11:00 на ул. Леся Сердюка, 49-б.


// Патрульная полиция

По предварительной информации, водитель автомобиля Nissan не предоставил преимущества в движении автомобилю Skoda и совершил с ним столкновение.

В результате происшествия никто не пострадал.

На водителя автомобиля Nissan патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП.

Вину водителя определит суд.

Тэги:  дтп, харьков
 
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