23.08.2018 17:18

Под Харьковом отец едва не убил сына ударом ножа (ФОТО)

Теперь ему грозит не менее семи лет тюрьмы.



hk.npu.gov.ua

В районную полицию поступило сообщение о доставлении в больницу 33-летнего мужчины с проникающим ножевым ранением. Принятыми мерами полицейские разоблачили в совершении уголовного преступления 66-летнего отца потерпевшего. Установлено, что мужчины вместе распивали алкоголь по месту жительства. Между ними возникла ссора, в ходе которой родственник нанес сыну удар ножом в область брюшной полости. Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Следователями открыто уголовное производство по ч.3 ст.15, ч.1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет. © Официальный сайт Национальной полиции: © Официальный сайт Национальной полиции: https://hk.npu.gov.ua/ru/news/vbivstva/na-xarkivshhini-cholovik-malo-ne-vbiv-svogo-sina/

В районную полицию поступило сообщение о доставлении в больницу 33-летнего мужчины с проникающим ножевым ранением. Принятыми мерами полицейские разоблачили в совершении уголовного преступления 66-летнего отца потерпевшего. Установлено, что мужчины вместе распивали алкоголь по месту жительства. Между ними возникла ссора, в ходе которой родственник нанес сыну удар ножом в область брюшной полости. Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Следователями открыто уголовное производство по ч.3 ст.15, ч.1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет. © Официальный сайт Национальной полиции: © Официальный сайт Национальной полиции: https://hk.npu.gov.ua/ru/news/vbivstva/na-xarkivshhini-cholovik-malo-ne-vbiv-svogo-sina/

Как сообщает ГУ Нацполиции, в Золочевское районное отделение полиции поступило сообщение о доставленом в больницу 33-летнем мужчине с проникающим ножевым ранением.



Принятыми мерами полицейские разоблачили в совершении уголовного преступления 66-летнего отца потерпевшего.

Установлено, что мужчины вместе распивали алкоголь по месту жительства.

Между ними возникла ссора, в ходе которой родственник нанес сыну удар ножом в область брюшной полости.



Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.



Следователями открыто уголовное производство по ч.3 ст.15, ч.1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.