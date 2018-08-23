Главная Новости Криминал и происшествия Под Харьковом отец едва не убил сына ударом ножа (ФОТО)
23.08.2018  17:18   

Под Харьковом отец едва не убил сына ударом ножа (ФОТО)

Теперь ему грозит не менее семи лет тюрьмы.


hk.npu.gov.ua

В районную полицию поступило сообщение о доставлении в больницу 33-летнего мужчины с проникающим ножевым ранением.

Принятыми мерами полицейские разоблачили в совершении уголовного преступления 66-летнего отца потерпевшего. Установлено, что мужчины вместе распивали алкоголь по месту жительства. Между ними возникла ссора, в ходе которой родственник нанес сыну удар ножом в область брюшной полости.

Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Следователями открыто уголовное производство по ч.3 ст.15, ч.1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

 © Официальный сайт Национальной полиции: https://hk.npu.gov.ua/ru/news/vbivstva/na-xarkivshhini-cholovik-malo-ne-vbiv-svogo-sina/

В районную полицию поступило сообщение о доставлении в больницу 33-летнего мужчины с проникающим ножевым ранением.

Принятыми мерами полицейские разоблачили в совершении уголовного преступления 66-летнего отца потерпевшего. Установлено, что мужчины вместе распивали алкоголь по месту жительства. Между ними возникла ссора, в ходе которой родственник нанес сыну удар ножом в область брюшной полости.

Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Следователями открыто уголовное производство по ч.3 ст.15, ч.1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

 © Официальный сайт Национальной полиции: https://hk.npu.gov.ua/ru/news/vbivstva/na-xarkivshhini-cholovik-malo-ne-vbiv-svogo-sina/

Как сообщает ГУ Нацполиции, в Золочевское районное отделение полиции поступило сообщение о доставленом в больницу 33-летнем мужчине с проникающим ножевым ранением.

Принятыми мерами полицейские разоблачили в совершении уголовного преступления 66-летнего отца потерпевшего.

Установлено, что мужчины вместе распивали алкоголь по месту жительства.

Между ними возникла ссора, в ходе которой родственник нанес сыну удар ножом в область брюшной полости.

Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Следователями открыто уголовное производство по ч.3 ст.15, ч.1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

Источник:   ГУ Национальной полиции
 Тэги:  покушение, удар, харьков, ранение
 
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