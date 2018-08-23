Под Харьковом отец едва не убил сына ударом ножа (ФОТО)

Теперь ему грозит не менее семи лет тюрьмы.
В районную полицию поступило сообщение о доставлении в больницу 33-летнего мужчины с проникающим ножевым ранением.
Принятыми мерами полицейские разоблачили в совершении уголовного преступления 66-летнего отца потерпевшего. Установлено, что мужчины вместе распивали алкоголь по месту жительства. Между ними возникла ссора, в ходе которой родственник нанес сыну удар ножом в область брюшной полости.
Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Следователями открыто уголовное производство по ч.3 ст.15, ч.1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.© Официальный сайт Национальной полиции: https://hk.npu.gov.ua/ru/news/vbivstva/na-xarkivshhini-cholovik-malo-ne-vbiv-svogo-sina/
В районную полицию поступило сообщение о доставлении в больницу 33-летнего мужчины с проникающим ножевым ранением.
Принятыми мерами полицейские разоблачили в совершении уголовного преступления 66-летнего отца потерпевшего. Установлено, что мужчины вместе распивали алкоголь по месту жительства. Между ними возникла ссора, в ходе которой родственник нанес сыну удар ножом в область брюшной полости.
Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Следователями открыто уголовное производство по ч.3 ст.15, ч.1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.© Официальный сайт Национальной полиции: https://hk.npu.gov.ua/ru/news/vbivstva/na-xarkivshhini-cholovik-malo-ne-vbiv-svogo-sina/
Как сообщает ГУ Нацполиции, в Золочевское районное отделение полиции поступило сообщение о доставленом в больницу 33-летнем мужчине с проникающим ножевым ранением.
Принятыми мерами полицейские разоблачили в совершении уголовного преступления 66-летнего отца потерпевшего.
Установлено, что мужчины вместе распивали алкоголь по месту жительства.
Между ними возникла ссора, в ходе которой родственник нанес сыну удар ножом в область брюшной полости.
Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Следователями открыто уголовное производство по ч.3 ст.15, ч.1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.
День нестандартных решений. Воспользуйтесь этим, чтобы посмотреть на привычные вещи под новым углом. Сами же дела обещают даваться легче обычного.
Туманное утро сменит солнечный день, небо все время будет ясным. Без осадков.
Сегодня харьковские парки, скверы, площади и просто дворики превратятся в праздничные площадки – День города бывает только раз в году.
влажн.:
давл.:
ветер: