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23.08.2018  17:47   

Под Харьковом пылает лес

Харьковские пожарные тушат вспыхнувший лес


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Сообщение о пожаре появилось в совциальных сетях. 

Марина Ситковская на свое странице в Фейсбук написала о том, что между Старым Салтовом и Волчанском горит лес. "Больше часа никто из спасателей не приезжает .Мы гасим своими силами.Ужас..."..

Как сообщили пожарные, сообщение о данном пожаре поступило в 15 часов 28 минут.

В 15 ч. 46 м.прибыло наше отделение.

На месте работают отдел. лесхоза и наши подразделения.

Пожар локализован.

Пострадавших и погибших нет.

Тэги:  пожра, лес, харьков
 
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