23.08.2018 17:47

Под Харьковом пылает лес

Харьковские пожарные тушат вспыхнувший лес



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Сообщение о пожаре появилось в совциальных сетях.

Марина Ситковская на свое странице в Фейсбук написала о том, что между Старым Салтовом и Волчанском горит лес. "Больше часа никто из спасателей не приезжает .Мы гасим своими силами.Ужас..."..