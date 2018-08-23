Под Харьковом пылает лес

Харьковские пожарные тушат вспыхнувший лес
Сообщение о пожаре появилось в совциальных сетях.
Марина Ситковская на свое странице в Фейсбук написала о том, что между Старым Салтовом и Волчанском горит лес. "Больше часа никто из спасателей не приезжает .Мы гасим своими силами.Ужас..."..
Как сообщили пожарные, сообщение о данном пожаре поступило в 15 часов 28 минут.
В 15 ч. 46 м.прибыло наше отделение.
На месте работают отдел. лесхоза и наши подразделения.
Пожар локализован.
Пострадавших и погибших нет.
День нестандартных решений. Воспользуйтесь этим, чтобы посмотреть на привычные вещи под новым углом. Сами же дела обещают даваться легче обычного.
Туманное утро сменит солнечный день, небо все время будет ясным. Без осадков.
Сегодня харьковские парки, скверы, площади и просто дворики превратятся в праздничные площадки – День города бывает только раз в году.
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