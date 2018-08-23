Главная Новости Криминал и происшествия В переходе харьковского метро видели мужчину, распылявшего газовый баллончик
23.08.2018  18:17   

В переходе харьковского метро видели мужчину, распылявшего газовый баллончик

По информации, распространившейся в соцсетях, это произошло между станциями Спортивная и Метростроителей


newsroom.kh.ua

Как сообщили в соцсетях, в переходе между станциями метро Спортивная и Метростроителей распылили газовый балончик.

Реализатор киоска сообщила полицейским, что видела как в переходе метро неизвестный мужчина чем то брызнул из баллончика.

Как сообщила замначальника отдела коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области Оксана Калмыкова, "Сотрудники Нацполиции проверили инофрмацию, факт не подтвердился.

Пострадавших нет, никто с заявлением не обращался."

Тэги:  метро, чп, харьков, баллончик
 
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