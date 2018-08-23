В переходе харьковского метро видели мужчину, распылявшего газовый баллончик

По информации, распространившейся в соцсетях, это произошло между станциями Спортивная и Метростроителей
Как сообщили в соцсетях, в переходе между станциями метро Спортивная и Метростроителей распылили газовый балончик.
Реализатор киоска сообщила полицейским, что видела как в переходе метро неизвестный мужчина чем то брызнул из баллончика.
Как сообщила замначальника отдела коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области Оксана Калмыкова, "Сотрудники Нацполиции проверили инофрмацию, факт не подтвердился.
Пострадавших нет, никто с заявлением не обращался."
День нестандартных решений. Воспользуйтесь этим, чтобы посмотреть на привычные вещи под новым углом. Сами же дела обещают даваться легче обычного.
Туманное утро сменит солнечный день, небо все время будет ясным. Без осадков.
Сегодня харьковские парки, скверы, площади и просто дворики превратятся в праздничные площадки – День города бывает только раз в году.
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