26.08.2018 12:39

В Харькове автолюбитель выиграл дело против полиции

Сумма компенсации истцу - 1000 долларов.



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Как сообщает Я и Закон, Дзержинский районный суд города Харькова отменил постановление полицейского роты №4 батальона УПП в Полтавской области ДПП рядового полиции о наложении административного взыскания в размере 170 грн. по делу об административном правонарушении в по ч.6 ст.121 КУоАП.

За счет бюджетных средств в пользу истца взысканы судебные расходы на правовую помощь в размере 28 000 гривен.

Как указывается, полицейский составил протокол об админправонарушении в связи с тем, что истец не преререгистрировал в установленный срок транспортное средство после установки дополнительного оборудования (ГБО).

Суд установил, что постановление по делу об административном правонарушении было составлено прямо на месте остановки, что нарушило порядок вынесения постановлений, которые выносятся не на месте правонарушения, а по месту правонарушения — т.е. в соответствующем отделении полиции согласно административно-территориального устройства Украины.

Такое нарушение привело к ограничению права истца, предусмотренного ст. 268 КУоАП, гарантирующей право воспользоваться квалифицированной правовой помощью.

Суд также указал, что привлечение к административной ответственности должно основываться на полном и всестороннем исследовании обстоятельств дела и обосновываться надлежащими и допустимыми доказательствами, тогда как в этом деле из таких доказательств был только протокол полиции, а из предоставленной видеозаписи нарушений истцом правил дорожного движения не усматривается.