26.08.2018 22:06

Под Харьковом восемь часов тушили пылавшую свалку

Огонь, охвативший территорию более чем в полтора гектара, тушили с помощью пожарной авиации и сил Минобороны.



kharkiv.dsns.gov.ua

Как сообщает ГУ ГСЧС в Харьковской области, информация о возгорании поступила на горячую линию "101" в 12:05 воскресенья, 26 августа.

В 16:53 возгорание было локализовано, а в 20:20 – ликвидировано.

Огонь охватил не только 1,5 га территории свалки, но и перебросился на лесополосу, что создало угрозу возгорания на городской свалке Балаклеи.

На место происшествия были направлены девять пожарно-спасательных расчетов из Балаклеи, а также из соседних районов.

В операции по ликвидации пожара были задействованы 40 человек личного состава, девять спецавтомобилей, бойцы пожарной охраны Министерства обороны на трех автомобилях, а также члены добровольной пожарной бригады поселка Андреевка и добровольной пожарной дружины местного сельскохозяйственного предприятия "Світанок".

Пожарный вертолет Ми-8 осуществил 20 сбросов воды на территорию, которую охватил огонь.