Главная Новости Криминал и происшествия Под Харьковом восемь часов тушили пылавшую свалку
26.08.2018  22:06   

Под Харьковом восемь часов тушили пылавшую свалку

Огонь, охвативший территорию более чем в полтора гектара, тушили с помощью пожарной авиации и сил Минобороны.


kharkiv.dsns.gov.ua
Как сообщает ГУ ГСЧС в Харьковской области, информация о возгорании поступила на горячую линию "101" в 12:05 воскресенья, 26 августа.
 
В 16:53 возгорание было локализовано, а в 20:20 – ликвидировано.
 
Огонь охватил не только 1,5 га территории свалки, но и перебросился на лесополосу, что создало угрозу возгорания на городской свалке Балаклеи.
 
На место происшествия были направлены девять пожарно-спасательных расчетов из Балаклеи, а также из соседних районов.
 
В операции по ликвидации пожара были задействованы 40 человек личного состава, девять спецавтомобилей, бойцы пожарной охраны Министерства обороны на трех автомобилях, а также члены добровольной пожарной бригады поселка Андреевка и добровольной пожарной дружины  местного сельскохозяйственного предприятия "Світанок".
 
Пожарный вертолет Ми-8 осуществил 20 сбросов воды на территорию, которую охватил огонь.
Источник:   ГУ ГСЧС в Харьковской области
 Тэги:  пожар, харьков, балаклея, свалка
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
26.08 Дороги и транспорт В Харькове и пригороде продолжает гореть сухостой, камыш и мусор 23.08 Криминал и происшествия Огненное зарево и взрывы всю ночь: под Харьковом тушили цех по переработке пластика (Обновлено, ФОТО) 22.08 Криминал и происшествия Зарево над Пушкинской: сегодня харьковские пожарные предотвратили масштабный пожар
 
 

Видео

В Харькове прошли праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню независимости Украины
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 