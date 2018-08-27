На проспекте Гагарина машина снесла забор

Автомобиль BYD вылетел с дороги и снес ограждение, разделяющее полосы для движения.
По данным пресс-службы патрульной полиции, авария произошла вчера, 26 августа, около 15.00 на пр. Гагарина, 167.
По предварительной информации, водитель не справился с управлением .
Пострадавших нет.
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