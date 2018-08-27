Главная Новости Криминал и происшествия На проспекте Гагарина машина снесла забор
27.08.2018  09:15   

На проспекте Гагарина машина снесла забор

Автомобиль BYD вылетел с дороги и снес ограждение, разделяющее полосы для движения.


// авария на проспекте Гагарина

По данным пресс-службы патрульной полиции, авария произошла вчера, 26 августа, около 15.00  на пр. Гагарина, 167.

По предварительной информации, водитель не справился с управлением .

Пострадавших нет.

Тэги:  авария, дтп, забор, харьков, гагарина
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
23.08 Криминал и происшествия Оперативная сводка полиции о происшествиях на дорогах Харькова за прошедшие сутки 22.08 Медицина Ко Дню Города открылась документальная выставка «Великие земляки: представители научных медицинских школ Харькова» 14.08 Дороги и транспорт Законопроект относительно повышения ответственности за нарушение ПДД должен быть принят на ближайшем заседании Верховной Рады
 
 

Видео

В Харькове прошли праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню независимости Украины
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 