27.08.2018 09:20

На Новоселовке произошло кровавое ДТП: пять человек отправили в больницу

В Харькове полицейские выясняют обстоятельства ДТП, в результате которого пострадали пять человек



// фото патрульной полиции

26 августа, около 21:30 патрульные получили информацию о ДТП на проспекте Любви Малой, 53.

По предварительной информации, участниками происшествия стали автомобиль ИЖ 21251-010 и автомобиль ВАЗ-21099.

Медики госпитализировали в больницу водителя автомобиля ВАЗ и трех его пассажиров, а также водитель автомобиля ИЖ.

Материалы ДТП оформляла следственно-оперативная группа.