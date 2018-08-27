На Новоселовке произошло кровавое ДТП: пять человек отправили в больницу

В Харькове полицейские выясняют обстоятельства ДТП, в результате которого пострадали пять человек
26 августа, около 21:30 патрульные получили информацию о ДТП на проспекте Любви Малой, 53.
По предварительной информации, участниками происшествия стали автомобиль ИЖ 21251-010 и автомобиль ВАЗ-21099.
Медики госпитализировали в больницу водителя автомобиля ВАЗ и трех его пассажиров, а также водитель автомобиля ИЖ.
Материалы ДТП оформляла следственно-оперативная группа.
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