27.08.2018 11:16

Стрельба на площади Героев Небесной Сотни (ФОТО)

Вооруженный мужчина стрелял по прохожему.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции в Харьковской области, 26 августа в 11:13 в Основянский отдел полиции поступило сообщение о стрельбе на территории площади Героев Небесной Сотни и о раненом в результате нее мужчине.



На место происшествия выезжало руководство и следственно-оперативные группы отдела полиции, а также патрульные полицейские.

Начальником районной полиции был введен оперативный план «Гром», в ходе которого сотрудники Основянского отдела полиции вместе с патрульными задержали за совершение преступления 42-летнего харьковчанина.

Правонарушитель при себе имел травматический пистолет «Форт-12». По его словам, оружие он нашел на улице. Также в отдел полиции были доставлены 3 человека, которые находились вместе с ним.



По предварительным данным, между тремя мужчинами, которые находились в нежилом помещении, и прохожим произошел конфликт, в результате которого один из них выстрелил в сторону потерпевшего. 45-летний гражданин получил телесные повреждения в виде рваной раны щеки. После получения медицинской помощи он отказался от госпитализации.



По факту происшествия открыто уголовное производство ч.4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет. В настоящее время злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и содержится под стражей.



Следственные действия продолжаются.