Главная Новости Криминал и происшествия Ночной грабитель магазина в центре Харькова украл на 300 тысяч, оставив на месте преступления... карамельку (ФОТО. ВИДЕО)
27.08.2018  11:11   

Ночной грабитель магазина в центре Харькова украл на 300 тысяч, оставив на месте преступления... карамельку (ФОТО. ВИДЕО)

Велосипедист-сладкоежка ограбил магазин компьютерной техники по Сумской.


gx.net.ua

Как сообщает Город Х, в центре Харькова ночью ограбили магазин компьютерной техники по улице Сумской, 23.

Как рассказал владелец магазина Евгений Дьяченко, инцидент произошел 27 августа в 02:53.

«Предположительно, злоумышленник забрался по трубам на второй этаж, разбил двухкамерный стеклопакет и за полторы минуты собрал мобильные телефоны и вылез обратно в окно по веревке», - сообщил «ГородХ» Евгений Дьяченко.

Сотрудников полиции приехали на вызов около 5 утра. Собрали улики и начали расследование. Предположительно, злоумышленник уехал на велосипеде.

Всего с витрины пропало 23 мобильных телефона общей стоимостью около 300 тысяч гривен, сообщил Евгений Дьяченко.

Примечательно, что на карнизе осталась одна карамелька. Еще одна лежала на улице.

Фото и видео Евгений Дьяченко

Источник:   Город Х
 Тэги:  ограбление магазина, харьков, центр, сумская
 
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