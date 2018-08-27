27.08.2018 11:11

Ночной грабитель магазина в центре Харькова украл на 300 тысяч, оставив на месте преступления... карамельку (ФОТО. ВИДЕО)

Велосипедист-сладкоежка ограбил магазин компьютерной техники по Сумской.



gx.net.ua

Как сообщает Город Х, в центре Харькова ночью ограбили магазин компьютерной техники по улице Сумской, 23.

Как рассказал владелец магазина Евгений Дьяченко, инцидент произошел 27 августа в 02:53.



«Предположительно, злоумышленник забрался по трубам на второй этаж, разбил двухкамерный стеклопакет и за полторы минуты собрал мобильные телефоны и вылез обратно в окно по веревке», - сообщил «ГородХ» Евгений Дьяченко.

Сотрудников полиции приехали на вызов около 5 утра. Собрали улики и начали расследование. Предположительно, злоумышленник уехал на велосипеде.



Всего с витрины пропало 23 мобильных телефона общей стоимостью около 300 тысяч гривен, сообщил Евгений Дьяченко.

Примечательно, что на карнизе осталась одна карамелька. Еще одна лежала на улице.

Фото и видео Евгений Дьяченко