Ночной грабитель магазина в центре Харькова украл на 300 тысяч, оставив на месте преступления... карамельку (ФОТО. ВИДЕО)

Велосипедист-сладкоежка ограбил магазин компьютерной техники по Сумской.
Как сообщает Город Х, в центре Харькова ночью ограбили магазин компьютерной техники по улице Сумской, 23.
Как рассказал владелец магазина Евгений Дьяченко, инцидент произошел 27 августа в 02:53.
«Предположительно, злоумышленник забрался по трубам на второй этаж, разбил двухкамерный стеклопакет и за полторы минуты собрал мобильные телефоны и вылез обратно в окно по веревке», - сообщил «ГородХ» Евгений Дьяченко.
Сотрудников полиции приехали на вызов около 5 утра. Собрали улики и начали расследование. Предположительно, злоумышленник уехал на велосипеде.
Всего с витрины пропало 23 мобильных телефона общей стоимостью около 300 тысяч гривен, сообщил Евгений Дьяченко.
Примечательно, что на карнизе осталась одна карамелька. Еще одна лежала на улице.
Фото и видео Евгений Дьяченко
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