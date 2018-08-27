Главная Новости Криминал и происшествия Под Харьковом мужчина чуть не отрубил голову дебоширу, пробравшемуся к нему в дом (ФОТО)
27.08.2018  12:46   

Под Харьковом мужчина чуть не отрубил голову дебоширу, пробравшемуся к нему в дом (ФОТО)

Местный житель проник в дом своего знакомого и устроил беспорядок, за что едва не поплатился жизнью.


hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции в дежурную часть Люботинского отделения поступила информация от медперсонала Харьковской городской клинической больницы скорой и неотложной помощи.

Они уточнили, что в их заведение из города Люботина доставлен в бессознательном состоянии 40-летний местный житель с открытой черепно-мозговой травмой и переломами костей основания черепа.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий в совершении преступления был изобличен 37-летний житель Люботина.

По словам задержанного полицейские выяснили, что в тот день он вернулся домой и увидел в домовладении своего знакомого, который учинил беспорядок в его доме. На этой почве между мужчинами возникла ссора, во время которой хозяин схватил топор и ударил своего гостя по голове.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Источник:   ГУ Национальной полиции
 Тэги:  зарубил, топор, харьков, преступление
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
20.08 Криминал и происшествия Мужчина чудом не зарубил своего собутыльника (ФОТО)
 
 

Видео

В Харькове прошли праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню независимости Украины
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 