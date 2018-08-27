Под Харьковом мужчина чуть не отрубил голову дебоширу, пробравшемуся к нему в дом (ФОТО)

Местный житель проник в дом своего знакомого и устроил беспорядок, за что едва не поплатился жизнью.
Как сообщает ГУ Нацполиции в дежурную часть Люботинского отделения поступила информация от медперсонала Харьковской городской клинической больницы скорой и неотложной помощи.
Они уточнили, что в их заведение из города Люботина доставлен в бессознательном состоянии 40-летний местный житель с открытой черепно-мозговой травмой и переломами костей основания черепа.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий в совершении преступления был изобличен 37-летний житель Люботина.
По словам задержанного полицейские выяснили, что в тот день он вернулся домой и увидел в домовладении своего знакомого, который учинил беспорядок в его доме. На этой почве между мужчинами возникла ссора, во время которой хозяин схватил топор и ударил своего гостя по голове.
Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
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