27.08.2018 12:46

Под Харьковом мужчина чуть не отрубил голову дебоширу, пробравшемуся к нему в дом (ФОТО)

Местный житель проник в дом своего знакомого и устроил беспорядок, за что едва не поплатился жизнью.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции в дежурную часть Люботинского отделения поступила информация от медперсонала Харьковской городской клинической больницы скорой и неотложной помощи.

Они уточнили, что в их заведение из города Люботина доставлен в бессознательном состоянии 40-летний местный житель с открытой черепно-мозговой травмой и переломами костей основания черепа.



В ходе оперативно-розыскных мероприятий в совершении преступления был изобличен 37-летний житель Люботина.

По словам задержанного полицейские выяснили, что в тот день он вернулся домой и увидел в домовладении своего знакомого, который учинил беспорядок в его доме. На этой почве между мужчинами возникла ссора, во время которой хозяин схватил топор и ударил своего гостя по голове.



Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.