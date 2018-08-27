Полиция занялась расследованием масштабного пожара на свалке под Харьковом (ФОТО)

Полицейские устанавливают обстоятельства пожара на свалке в Балаклейском районе.
Как сообщает ГУ Нацполиции, во время пожара на место выежала следственно-оперативная группа.
Работники полиции провели осмотр места происшествия и собрали все необходимые первичные материалы.
Следователем факт происшествия был внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 10 лет. Причины пожара устанавливаются.
Сотрудники полиции обращаются к гражданам, которые владеют какой-либо информацией о данном происшествии, с просьбой обращаться в Балаклейский ОП ГУНП в Харьковской области по адресу: ул. Октябрьская, 33, по телефонам: 102 и 2-09-02.
Напомним, что площадь горения составила около 2 га, из которых 0,5 га - твердых бытовых отходов.
К тушению был привлечен пожарный вертолет. В результате происшествия погибших и пострадавших нет.
Сообщение о пожаре на несанкционированной свалке, расположенной на открытой территории за пределами города Балаклея, поступлило в местный отдел полиции 26 августа в 17.45.
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