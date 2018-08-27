Главная Новости Криминал и происшествия Полиция занялась расследованием масштабного пожара на свалке под Харьковом (ФОТО)
27.08.2018  12:16   

Полиция занялась расследованием масштабного пожара на свалке под Харьковом (ФОТО)

Полицейские устанавливают обстоятельства пожара на свалке в Балаклейском районе.


hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, во время пожара на место выежала следственно-оперативная группа.

Работники полиции провели осмотр места происшествия и собрали все необходимые первичные материалы.

Следователем факт происшествия был внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 10 лет. Причины пожара устанавливаются.

Сотрудники полиции обращаются к гражданам, которые владеют какой-либо информацией о данном происшествии, с просьбой обращаться в Балаклейский ОП ГУНП в Харьковской области по адресу: ул. Октябрьская, 33, по телефонам: 102 и 2-09-02.

Напомним, что площадь горения составила около 2 га, из которых 0,5 га - твердых бытовых отходов.

К тушению был привлечен пожарный вертолет. В результате происшествия погибших и пострадавших нет.

Сообщение о пожаре на несанкционированной свалке, расположенной на открытой территории за пределами города Балаклея, поступлило в местный отдел полиции 26 августа в 17.45.

Источник:   ГУ Национальной полиции
 Тэги:  пожар, свалка, харьков, балаклея
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
27.08 Криминал и происшествия Пожар на свалке под Харьковом тушили восемь часов (ФОТО, ОБНОВЛЯЕТСЯ) 26.08 Дороги и транспорт В Харькове и пригороде продолжает гореть сухостой, камыш и мусор 23.08 Криминал и происшествия Огненное зарево и взрывы всю ночь: под Харьковом тушили цех по переработке пластика (Обновлено, ФОТО)
 
 

Видео

В Харькове прошли праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню независимости Украины
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 