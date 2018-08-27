27.08.2018 12:16

Полиция занялась расследованием масштабного пожара на свалке под Харьковом (ФОТО)

Полицейские устанавливают обстоятельства пожара на свалке в Балаклейском районе.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, во время пожара на место выежала следственно-оперативная группа.

Работники полиции провели осмотр места происшествия и собрали все необходимые первичные материалы.



Следователем факт происшествия был внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 10 лет. Причины пожара устанавливаются.



Сотрудники полиции обращаются к гражданам, которые владеют какой-либо информацией о данном происшествии, с просьбой обращаться в Балаклейский ОП ГУНП в Харьковской области по адресу: ул. Октябрьская, 33, по телефонам: 102 и 2-09-02.

Напомним, что площадь горения составила около 2 га, из которых 0,5 га - твердых бытовых отходов.

К тушению был привлечен пожарный вертолет. В результате происшествия погибших и пострадавших нет.



Сообщение о пожаре на несанкционированной свалке, расположенной на открытой территории за пределами города Балаклея, поступлило в местный отдел полиции 26 августа в 17.45.