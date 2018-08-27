Кровь на рельсах: любитель посидеть на путях погиб под колесами поезда

Под Харьковом электричкой сбит мужчина.
Как сообщает ГУ Нацполиции в Харьковской области, электропоезд сообщением «Золочев-Харьков» сбил мужчину.
От полученных травм 36-летний житель села Пересечное погиб на месте.
Событие произошло 26 августа в 21-21 на железнодорожном перегоне «Пересечное-Шпаковка».
По словам машиниста, он заметил мужчину, который сидел на путях и применил экстренное торможение, однако избежать наезда не удалось.
Движение поездов было остановлено на 1 час 15 минут.
Информация зарегистрирована в Журнале единого учета заявлений и сообщений Дергачевского отдела полиции. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.
Проверка продолжается.
Ранее сообщалось о попавшей под поезд женщине, которая не уходила с рельсов, несмотря на световые и звуковые сигналы.
Звезды будут склонять к быстрым решениям. С одной стороны, хорошо, когда вопросы решаются на лету, с другой же – очень велик риск впопыхах совершить ошибку.
Последняя неделя августа начнется жарким солнечным днем. Без осадков.
По народному календарю сегодня Михей Тиховей. Он примечателен окончанием двухнедельного Успенского поста и сильными ветрами, по которым судили об осенней погоде.
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