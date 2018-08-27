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27.08.2018  13:18   

Кровь на рельсах: любитель посидеть на путях погиб под колесами поезда

Под Харьковом электричкой сбит мужчина.


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Как сообщает ГУ Нацполиции в Харьковской области, электропоезд сообщением «Золочев-Харьков» сбил мужчину.

От полученных травм 36-летний житель села Пересечное погиб на месте.

Событие произошло 26 августа в 21-21 на железнодорожном перегоне «Пересечное-Шпаковка».

По словам машиниста, он заметил мужчину, который сидел на путях и применил экстренное торможение, однако избежать наезда не удалось.

Движение поездов было остановлено на 1 час 15 минут.

Информация зарегистрирована в Журнале единого учета заявлений и сообщений Дергачевского отдела полиции. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.

Проверка продолжается.

Ранее сообщалось о попавшей под поезд женщине, которая не уходила с рельсов, несмотря на световые и звуковые сигналы.

Источник:   ГУ Национальной полиции
 Тэги:  попала под поезд, харьков, смерть, сдел на рельсах
 
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