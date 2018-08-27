27.08.2018 13:31

Необычных мигрантов задержали харьковские пограничники

Украинец пытался переправить через границу двух бычков.



// Госпогранслужба

Накануне участковый инспектор сообщил пограничникам Харьковского отряда о возможном незаконном перемещении через государственную границу крупного рогатого скота в районе населенного пункта Рубленое.



С помощью тепловизора пограничники засекли движение в районе госграницы и выдвинулись на задержание правонарушителя.

Правоохранители задержали мужчину без документов, который пытался незаконно перевести из Украины в Россию двух бычков. По словам задержанного, он является гражданином Украины, 1989 года рождения.



Сейчас за попытку незаконного пересечения границы и нарушение правил пограничного режима на мужчину составлены соответствующие административные материалы. Скот изъят в установленном порядке и передан представителям ГФС.