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27.08.2018  13:31   

Необычных мигрантов задержали харьковские пограничники

Украинец пытался переправить через границу двух бычков.


// Госпогранслужба

Накануне участковый инспектор сообщил пограничникам Харьковского отряда о возможном незаконном перемещении через государственную границу крупного рогатого скота в районе населенного пункта Рубленое.

С помощью тепловизора пограничники засекли движение в районе госграницы и выдвинулись на задержание правонарушителя.

Правоохранители задержали мужчину без документов, который пытался незаконно перевести из Украины в Россию двух бычков. По словам задержанного, он является гражданином Украины, 1989 года рождения.

Сейчас за попытку незаконного пересечения границы и нарушение правил пограничного режима на мужчину составлены соответствующие административные материалы. Скот изъят в установленном порядке и передан представителям ГФС.

Источник:   Госпогранслужба
 Тэги:  контрабанда, пограничники, харьков
 
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