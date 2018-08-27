Ночью на салтовской остановке ограбили мужчину

Грабителя поймали по горячим следам.
В ночь на 27 августа патрульным сообщили о грабеже на Юбилейном проспекте.
По словам заявителя, на остановке общественного транспорта его ударил неизвестный, после чего ограбил, унеся с собой около 400 гривен и документы.
Потерпевший и свидетели происшествия детально описали предполагаемого грабителя.
В результате отработки вызова правоохранители обнаружили подходящего под ориентировку мужчину и вызвали на место следственно-опeративную группу.
Обстоятельства происшествия установит следствие.
Звезды будут склонять к быстрым решениям. С одной стороны, хорошо, когда вопросы решаются на лету, с другой же – очень велик риск впопыхах совершить ошибку.
Последняя неделя августа начнется жарким солнечным днем. Без осадков.
По народному календарю сегодня Михей Тиховей. Он примечателен окончанием двухнедельного Успенского поста и сильными ветрами, по которым судили об осенней погоде.
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