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27.08.2018  14:29   

Ночью на салтовской остановке ограбили мужчину

Грабителя поймали по горячим следам.


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В ночь на 27 августа патрульным сообщили о грабеже на Юбилейном проспекте.

По словам заявителя, на остановке общественного транспорта его ударил неизвестный, после чего ограбил, унеся с собой около 400 гривен и документы.

Потерпевший и свидетели происшествия детально описали предполагаемого грабителя.

В результате отработки вызова правоохранители обнаружили подходящего под ориентировку мужчину и вызвали на место следственно-опeративную группу.

Обстоятельства происшествия установит следствие.

Тэги:  ограбление, полиция, харьков
 
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