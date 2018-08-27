27.08.2018 14:29

Ночью на салтовской остановке ограбили мужчину

Грабителя поймали по горячим следам.



// Facebook

В ночь на 27 августа патрульным сообщили о грабеже на Юбилейном проспекте.



По словам заявителя, на остановке общественного транспорта его ударил неизвестный, после чего ограбил, унеся с собой около 400 гривен и документы.



Потерпевший и свидетели происшествия детально описали предполагаемого грабителя.



В результате отработки вызова правоохранители обнаружили подходящего под ориентировку мужчину и вызвали на место следственно-опeративную группу.



Обстоятельства происшествия установит следствие.