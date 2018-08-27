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27.08.2018  14:18   

Под Харьковом пожарные предотвратили распространение огненной стихии (ФОТО)

Пламя успело охватить два здания и приближалось к третьему.


kharkiv.dsns.gov.ua

Как сообщает ГУ ГСЧС в Харьковской области в 12:52 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел в хозпостройке на территории частного домовладения по ул.  Шевченко, 18-д города Дергачи.

К месту происшествия были направлены 2 пожарно-спасательные подразделения ГСЧС. 

На момент их прибытия огнем были охвачены деревянные конструкции строения и вещи внутри него. 

Огонь уже распространился на соседнюю хозяйственную постройку другого частного домовладения, расположенной вплотную, охватив около 60 кв.м. 

Более того, существовала угроза распространения пламени на жилой дом, расположенный в пяти метрах от пожара.

В 14:46 пожар был локализован, в 16:15 полностью ликвидирован. 

Причина возникновения пожара устанавливается.

Источник:   ГУ ГСЧС в Харьковской области
 Тэги:  пожар, стихия, харьков, огонь
 
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