Под Харьковом пожарные предотвратили распространение огненной стихии (ФОТО)

Пламя успело охватить два здания и приближалось к третьему.
Как сообщает ГУ ГСЧС в Харьковской области в 12:52 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел в хозпостройке на территории частного домовладения по ул. Шевченко, 18-д города Дергачи.
К месту происшествия были направлены 2 пожарно-спасательные подразделения ГСЧС.
На момент их прибытия огнем были охвачены деревянные конструкции строения и вещи внутри него.
Огонь уже распространился на соседнюю хозяйственную постройку другого частного домовладения, расположенной вплотную, охватив около 60 кв.м.
Более того, существовала угроза распространения пламени на жилой дом, расположенный в пяти метрах от пожара.
В 14:46 пожар был локализован, в 16:15 полностью ликвидирован.
Причина возникновения пожара устанавливается.
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