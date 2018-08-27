27.08.2018 14:18

Под Харьковом пожарные предотвратили распространение огненной стихии (ФОТО)

Пламя успело охватить два здания и приближалось к третьему.



kharkiv.dsns.gov.ua

Как сообщает ГУ ГСЧС в Харьковской области в 12:52 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел в хозпостройке на территории частного домовладения по ул. Шевченко, 18-д города Дергачи.



К месту происшествия были направлены 2 пожарно-спасательные подразделения ГСЧС.

На момент их прибытия огнем были охвачены деревянные конструкции строения и вещи внутри него.

Огонь уже распространился на соседнюю хозяйственную постройку другого частного домовладения, расположенной вплотную, охватив около 60 кв.м.

Более того, существовала угроза распространения пламени на жилой дом, расположенный в пяти метрах от пожара.



В 14:46 пожар был локализован, в 16:15 полностью ликвидирован.

Причина возникновения пожара устанавливается.