27.08.2018 14:48

Женщина подстерегла и ограбила девочку в подъезде (ФОТО)

Преступница была оперативно задержана харьковской полицией.



Женщина подстерегла и ограбила девочку в подъезде (ФОТО)



Как сообщает ГУ Нацполиции, в службу 102 позвонила 44-летняя жительница района.

Она сообщила о том, что незнакомая женщина подстерегла в подъезде ее дочь и отобрала у нее золотую цепочку с ладанкой, после чего убежала.

По указанному адресу выезжала следственно-оперативная группа полиции.

Сотрудники Индустриального отдела полиции разоблачили в совершении преступления 39-летнюю местную жительницу.



В результате принятых мер полицейские оперативно задержали лицо, причастное к совершению преступления.

Ею оказалась 39-летняя харьковчанка, ранее судимая за совершение мошенничества.



Начальник Индустриального отдела полиции Сергей Мелешев сообщил, что женщина задержана в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Ей сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.



По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 6 лет.