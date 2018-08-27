Женщина подстерегла и ограбила девочку в подъезде (ФОТО)

Преступница была оперативно задержана харьковской полицией.
Как сообщает ГУ Нацполиции, в службу 102 позвонила 44-летняя жительница района.
Она сообщила о том, что незнакомая женщина подстерегла в подъезде ее дочь и отобрала у нее золотую цепочку с ладанкой, после чего убежала.
По указанному адресу выезжала следственно-оперативная группа полиции.
Сотрудники Индустриального отдела полиции разоблачили в совершении преступления 39-летнюю местную жительницу.
В результате принятых мер полицейские оперативно задержали лицо, причастное к совершению преступления.
Ею оказалась 39-летняя харьковчанка, ранее судимая за совершение мошенничества.
Начальник Индустриального отдела полиции Сергей Мелешев сообщил, что женщина задержана в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Ей сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 6 лет.
Звезды будут склонять к быстрым решениям. С одной стороны, хорошо, когда вопросы решаются на лету, с другой же – очень велик риск впопыхах совершить ошибку.
Последняя неделя августа начнется жарким солнечным днем. Без осадков.
По народному календарю сегодня Михей Тиховей. Он примечателен окончанием двухнедельного Успенского поста и сильными ветрами, по которым судили об осенней погоде.
влажн.:
давл.:
ветер: