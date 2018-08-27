27.08.2018 14:37

Грузовик «помял» легковушку на окружной дороге (ФОТО)

Авария произошла 27 августа около 10:40 на перекрестке Окружной дороги и поворота на санаторий «Роща».



// Патрульная полиция

По предварительной информации, водитель автомобиля КрАЗ при выезде на нерегулируемый перекресток не предоставил преимущества в движении автомобилю ВАЗ и совершил с ним столкновение.



В результате происшествия никто не пострадал.



На водителя автомобиля КрАЗ патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП.

Вину водителя определит суд.