Главная Новости Криминал и происшествия Грузовик «помял» легковушку на окружной дороге (ФОТО)
27.08.2018  14:37   

Грузовик «помял» легковушку на окружной дороге (ФОТО)

Авария произошла 27 августа около 10:40 на перекрестке Окружной дороги и поворота на санаторий «Роща».


// Патрульная полиция

По предварительной информации, водитель автомобиля КрАЗ при выезде на нерегулируемый перекресток не предоставил преимущества в движении автомобилю ВАЗ и совершил с ним столкновение.

В результате происшествия никто не пострадал.

На водителя автомобиля КрАЗ патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП.

Вину водителя определит суд.

Тэги:  дтп, харьков
 
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