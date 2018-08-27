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27.08.2018  15:49   

Ограбление на Сумской: новые подробности преступления

Полиция ведет расследование обстоятельств ночного происшествия в центре Харькова.


io.ua

Как уточняет ГУ Нацполиции в Харьковской области, сообщение о происшествии поступило в Шевченковский отдел полиции 27 августа в 03-44.

На место выезжала следственно-оперативная группа подразделения.

Правоохранители отметили, что неизвестный разбил окно магазина и похитил 20 мобильных телефонов.

Сумма причиненного ущерба устанавливается.

Информация зарегистрирована в Журнале единого учета заявлений и сообщений Шевченковского отдела полиции.

Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.

В настоящее время работники полиции принимают меры по установлению лица, причастного к совершению преступления.

Напомним, что этой ночью произошло ограбление магазина по Сумской, 23.

Источник:   ГУ Национальной полиции
 Тэги:  ограбление, харьков, мобильные телефоны, сумская
 
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