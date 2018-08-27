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27.08.2018  16:16   

На проспекте Гагарина водитель маршрутки задержал вора

Харьковский шофер заметил, как преступник украл 400 гривен.


hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, на проспекте Гагарина, выходя из автобуса на остановке, мужчина украл 400 гривен из кабины пассажирского транспорта.

Но 28-летний водитель заметил это и вызвал сотрудников полиции.

Для выяснения обстоятельств происшествия работники полиции доставили  злоумышленника в Слободской отдел полиции.

Вором оказался ранее судимый за имущественные преступления 32-летний харьковчанин.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа и патрульные полицейские. Они задержали вора, который признался в совершении преступления, и доставили в районный отдел полиции.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.

Источник:   ГУ Национальной полиции
 Тэги:  задержал вора, харьков, кража, маршрутка, проспект гагарина
 
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