28.08.2018 10:22

Нашли горе-мамашу, бросившую на детской площадке ребенка: мрачные подробности жизни малыша (ФОТО)

Беременная мать-наркоманка объявилась, мальчик находится в больнице.



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Как сообщил старший инспектор отдела ювенальной превенции в ГУНП в Харьковской области Константин Шеремет сообщил, что мать малыша уже была рядом с ним, когда полиция приехала на место.

«Ее личность нам известна. Сейчас ребенок находится в больнице – его жизнь и здоровье в безопасности», — сообщил Константин Шеремет.

Как сообщает Город Х, знакомые семьи малыша рассказали невеселые подробности его жизни.

26-летняя женщина не просто бросила сына на детской площадке.



«Она гуляла на детской площадке в состоянии наркотического опьянения – сама грязная, ребенок грязный, с педикулезом, коляска в страшном состоянии. Весь этот ужас видела девочка, которая была там же со своим ребенком - она и вызвала наряд полиции. Таким образом ребенок попал сначала в 16-ю детскую, а оттуда его направили в "инфекционку" со страшной диареей. Это было 10 августа», - говорит соседка Алина Бурда.

По ее словам, сейчас мать Вани находится на четвертом месяце беременности – ждет второго ребенка.



Между тем выяснилось, что Ваню зовут вовсе не Ваней – мать звала его иностранным именем Раин. Но поскольку у мальчишки нет никаких документов, а сам он почти не разговаривает, достоверно установить его имя невозможно. Отца у малыша фактически тоже нет.



«Я знаю, что мать мальчика была фиктивно замужем за одним арабом, потом родила от другого, а с первым так и не развелась», - пишет Алена Корниенко.



Со слов знакомых, кроме непутевой матери-наркоманки у Вани нет никого.



«Есть бабушка, которая живет в России, и тетка – такая же, как мать, употребляет наркотики, живет в Харькове. У тетки было трое своих детей, которых у нее забрали. Старшая девочка (7 лет) с бабушкой в России живет, второго мальчика отец ребенка забрал, а третья девочка в детском доме, но ее пытается забрать бабушка со стороны отца», - рассказывает Алина Бурда.



Тем временем неравнодушные харьковчане пытаются помочь малышу чем могут – памперсами, одеждой и игрушками – все это везут на санпропускник детской «инфекционки». А 1 сентября, когда Ване исполнится два годика, собираются навестить его с подарками.

Напомним, что двухлетнего харьковчанина Ваню Звьягина мать оставила на детской площадке с запиской в кармане.