Главная Новости Криминал и происшествия Никто не хотел уступать: столкнулись Опель и Лада
28.08.2018  10:50   

Никто не хотел уступать: столкнулись Опель и Лада


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Как сообщвает Патрульная полиция Харьковской области, водитель Opel не пропустил Lada Largus.

На водителя составлен админпротокол. Пострадавших нет – сообщили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

ДТП произошло 28 августа около 7:00 утра на ул. Косарева, 24.

Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  дтп, харьков
 
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