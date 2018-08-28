Никто не хотел уступать: столкнулись Опель и Лада

Как сообщвает Патрульная полиция Харьковской области, водитель Opel не пропустил Lada Largus.
На водителя составлен админпротокол. Пострадавших нет – сообщили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.
ДТП произошло 28 августа около 7:00 утра на ул. Косарева, 24.
Сегодня темперамент обещает быть на высоте. Воспользуйтесь этим, дав волю позитивным чувствам, а вот с негативными следует быть осторожнее.
Этот день будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков.
У православных сегодня – Успение Пресвятой Богородицы и конец поста.
влажн.:
давл.:
ветер: