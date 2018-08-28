28.08.2018 11:48

В пламени горевшего сухостоя погибла пожилая женщина (ФОТО)

Это уже второй подобный случай под Харьковом.



kharkiv.dsns.gov.ua

Как сообщает ГУ ГСЧС 27 августа в 13:44 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в селе Гайдары Змиевского района на ул. Партизанской.



Когда к месту вызова прибыл районный пожарно-спасательное подразделение ДСНС, возле дома № 27 горела сухая трава, дрова и мусор на площади 300 кв.м.

Спасатели подали на тушение пожара пожарный ствол и в 14:03 локализовали ее.

Во время пожаротушения на пепелище было обнаружено обгоревшее тело женщины, 1936 года рождения.

Окончательно пожар ликвидирован в 16:33.

Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства этой трагедии.



Напомним, что это уже второй подобный случай гибели людей при сжигании сухой травы, от которых произошел в течение месяца в Змиевском районе. Тогда погибла 77-летняя женщина.