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28.08.2018  11:48   

В пламени горевшего сухостоя погибла пожилая женщина (ФОТО)

Это уже второй подобный случай под Харьковом.


kharkiv.dsns.gov.ua

Как сообщает ГУ ГСЧС 27 августа в 13:44 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в селе Гайдары Змиевского района на ул. Партизанской.

Когда к месту вызова прибыл районный пожарно-спасательное подразделение ДСНС, возле дома № 27 горела сухая трава, дрова и мусор на площади 300 кв.м. 

Спасатели подали на тушение пожара пожарный ствол и в 14:03 локализовали ее. 

Во время пожаротушения на пепелище было обнаружено обгоревшее тело женщины, 1936 года рождения. 

Окончательно пожар ликвидирован в 16:33. 

Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства этой трагедии.

Напомним, что это уже второй подобный случай гибели людей при сжигании сухой травы, от которых произошел в течение месяца в Змиевском районе. Тогда погибла 77-летняя женщина.

Источник:   ГУ ГСЧС в Харьковской области
 Тэги:  сгорела женщина, огонь, харьков, сухостой
 
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