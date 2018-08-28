Волна ночных самоубийств под Харьковом

Сводка за сутки Центра экстренной медицинской помощи.
Как сообщает Центр экстренной медицинской помощи, в ночь перед праздником Успения Пресвятой Богородицы возросло количество суицидов.
Было совершено 4 попытки самоубийства, из них:
две - из огнестрельного оружия, один человек 49 лет умер.
В Зачепиловском районе, 21-летний мужчина повесился возле своего дома на дереве.
А в Змиевском районе 17-летняя девушка в состоянии алкогольного опьянения порезала вены.
Кроме того, за сутки произошло четыре ДТП.
В одном из них велосипедист вышел из неприятного приключения лишь отделавшись ссадинами.
Во втором 21-летний мотоциклист погиб, врезавшись в препятствие.
Сегодня темперамент обещает быть на высоте. Воспользуйтесь этим, дав волю позитивным чувствам, а вот с негативными следует быть осторожнее.
Этот день будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков.
У православных сегодня – Успение Пресвятой Богородицы и конец поста.
влажн.:
давл.:
ветер: