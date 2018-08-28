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28.08.2018  12:16   

Волна ночных самоубийств под Харьковом

Сводка за сутки Центра экстренной медицинской помощи.


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Как сообщает Центр экстренной медицинской помощи, в ночь перед праздником Успения Пресвятой Богородицы возросло количество суицидов. 

Было совершено 4 попытки самоубийства, из них:

две - из огнестрельного оружия, один человек 49 лет умер.

В Зачепиловском районе, 21-летний мужчина повесился возле своего дома на дереве.

А в Змиевском районе 17-летняя девушка в состоянии алкогольного опьянения порезала вены.

Кроме того, за сутки произошло четыре  ДТП.
В одном из них велосипедист вышел из неприятного приключения лишь отделавшись ссадинами.

Во втором 21-летний мотоциклист погиб, врезавшись в препятствие.

Тэги:  самоубийства, харьков, дтп
 
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