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28.08.2018  12:46   

С пожаром на Биологической пять часов боролись четыре расчета пожарных (ФОТО, ВИДЕО)

Пламя охватило четыре гектара


kharkiv.dsns.gov.ua

 

Как сообщает ГУ ГСЧС в Харькове случился пожар на ул.  Биологической, 1.

Там на открытом пространстве горел сухостой, старые деревянные шпалы и деревья на общей площади 4 га. 

С пожаром в течение пяти часов боролись четыре пожарных расчета.


 

Источник:   ГУ ГСЧС в Харьковской области
 Тэги:  масштабный пожар, биологическая, харьков
 
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