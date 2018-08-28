С пожаром на Биологической пять часов боролись четыре расчета пожарных (ФОТО, ВИДЕО)

Пламя охватило четыре гектара
Как сообщает ГУ ГСЧС в Харькове случился пожар на ул. Биологической, 1.
Там на открытом пространстве горел сухостой, старые деревянные шпалы и деревья на общей площади 4 га.
С пожаром в течение пяти часов боролись четыре пожарных расчета.
Сегодня темперамент обещает быть на высоте. Воспользуйтесь этим, дав волю позитивным чувствам, а вот с негативными следует быть осторожнее.
Этот день будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков.
У православных сегодня – Успение Пресвятой Богородицы и конец поста.
влажн.:
давл.:
ветер: