28.08.2018 12:46

С пожаром на Биологической пять часов боролись четыре расчета пожарных (ФОТО, ВИДЕО)

Пламя охватило четыре гектара



kharkiv.dsns.gov.ua

Как сообщает ГУ ГСЧС в Харькове случился пожар на ул. Биологической, 1.

Там на открытом пространстве горел сухостой, старые деревянные шпалы и деревья на общей площади 4 га.

С пожаром в течение пяти часов боролись четыре пожарных расчета.



