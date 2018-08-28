19-летнюю самоубийцу сняли с недостроя на Космической

Патрульным удалось отговорить девушку от суицида.
Попытка самоубийства произошла в ночь на 28 августа.
Полицейским поступил звонок о том, что 19-летняя девушка оставила предсмертную записку и возможно находится в одном из недостроев на улице Космической.
По указанному адресу, на восьмом этаже недостроенного здания патрульные увидели молодую особу, которая сообщила, что намерена прыгнуть.
В результате переговоров полицeйским удалось отговорить девушку от ошибочного поступка.
Несостоявшуюся самоубийцу пeрeдали сотрудникам скорой медицинской помощи.
Сегодня темперамент обещает быть на высоте. Воспользуйтесь этим, дав волю позитивным чувствам, а вот с негативными следует быть осторожнее.
Этот день будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков.
У православных сегодня – Успение Пресвятой Богородицы и конец поста.
влажн.:
давл.:
ветер: