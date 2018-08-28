28.08.2018 13:01

19-летнюю самоубийцу сняли с недостроя на Космической

Патрульным удалось отговорить девушку от суицида.



// Патрульная полиция

Попытка самоубийства произошла в ночь на 28 августа.

Полицейским поступил звонок о том, что 19-летняя девушка оставила предсмертную записку и возможно находится в одном из недостроев на улице Космической.

По указанному адресу, на восьмом этаже недостроенного здания патрульные увидели молодую особу, которая сообщила, что намерена прыгнуть.



В результате переговоров полицeйским удалось отговорить девушку от ошибочного поступка.

Несостоявшуюся самоубийцу пeрeдали сотрудникам скорой медицинской помощи.