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28.08.2018  13:18   

Под Харьковом вновь пылала свалка (ФОТО, ВИДЕО)

Мусорные свалки продолжают воспламеняться.


kharkiv.dsns.gov.ua

Как сообщает ГУ ГСЧС в Харьковской области в сводке за сутки, продолжаются работы по ликвидации пожаров на свалках в Балаклее и поселке Новая Водолага.

Напомним, что 26 августа на несанкционированной свалке в Балаклее вспыхнул пожар, который пожарным не удавалось погасить 8 часов.

 

Источник:   ГУ ГСЧС в Харьковской области
 Тэги:  пожар, свалка, харьков, балаклея
 
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