Под Харьковом вновь пылала свалка (ФОТО, ВИДЕО)

Мусорные свалки продолжают воспламеняться.
Как сообщает ГУ ГСЧС в Харьковской области в сводке за сутки, продолжаются работы по ликвидации пожаров на свалках в Балаклее и поселке Новая Водолага.
Напомним, что 26 августа на несанкционированной свалке в Балаклее вспыхнул пожар, который пожарным не удавалось погасить 8 часов.
Сегодня темперамент обещает быть на высоте. Воспользуйтесь этим, дав волю позитивным чувствам, а вот с негативными следует быть осторожнее.
Этот день будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков.
У православных сегодня – Успение Пресвятой Богородицы и конец поста.
влажн.:
давл.:
ветер: