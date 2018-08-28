28.08.2018 13:18

Под Харьковом вновь пылала свалка (ФОТО, ВИДЕО)

Мусорные свалки продолжают воспламеняться.



kharkiv.dsns.gov.ua

Как сообщает ГУ ГСЧС в Харьковской области в сводке за сутки, продолжаются работы по ликвидации пожаров на свалках в Балаклее и поселке Новая Водолага.

Напомним, что 26 августа на несанкционированной свалке в Балаклее вспыхнул пожар, который пожарным не удавалось погасить 8 часов.