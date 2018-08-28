Убийство по-салтовски: женщина не могла больше терпеть побои и заказала сожителя-алкоголика

Харьковская прокуратура передала в суд дело подозреваемых.
Харьковская местная прокуратура №4 направила в Московский районный суд. Харькова обвинительный акт по факту заказного убийства в отношении 38-летней харьковчанки и 18-летнего товарища ее дочери.
Как рассказал ее руководитель Владимир Куприянов, произошло убийство в апреле текущего года.
Досудебным расследованием установлено, что женщина решила избавиться от своего сожителя из-за постоянных ссор, драк и побоев.
Среди друзей своей дочери она подыскала парня, который за 2 тыс. грн. согласился убить 46-летнего мужчину.
Дождавшись, когда жертва заснет, сожительница пустила в квартиру убийцу.
Парень нанес мужчине около 20 ударов ножом в тело, шею и голову.
От полученных травм пострадавший скончался.
Тело жертвы сообщники спрятали в подвале дома.
Женщине инкриминируется организация умышленного убийства (ч. 3 ст. 27 п. 11 ч. 2 ст. 115 УК Украины).
Молодому человеку - совершение преступления, предусмотренного п.п. 6, 11 ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство, совершенное из корыстных побуждений на заказ).
Сейчас по требованию прокуратуры подозреваемые находятся под стражей.
Максимальная санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы.
Сегодня темперамент обещает быть на высоте. Воспользуйтесь этим, дав волю позитивным чувствам, а вот с негативными следует быть осторожнее.
Этот день будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков.
У православных сегодня – Успение Пресвятой Богородицы и конец поста.
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