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28.08.2018  13:48   

Убийство по-салтовски: женщина не могла больше терпеть побои и заказала сожителя-алкоголика

Харьковская прокуратура передала в суд дело подозреваемых.


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Харьковская местная прокуратура №4 направила в Московский районный суд. Харькова обвинительный акт по факту заказного убийства в отношении 38-летней харьковчанки и 18-летнего товарища ее дочери.

Как рассказал ее руководитель Владимир Куприянов, произошло убийство в апреле текущего года. 

Досудебным расследованием установлено, что женщина решила избавиться от своего сожителя из-за постоянных ссор, драк и побоев. 

Среди друзей своей дочери она подыскала парня, который за 2 тыс. грн.  согласился убить 46-летнего мужчину. 

Дождавшись, когда жертва заснет, сожительница пустила в квартиру убийцу. 

Парень нанес мужчине около 20 ударов ножом в тело, шею и голову. 

От полученных травм пострадавший скончался. 

Тело жертвы сообщники спрятали в подвале дома.
 
 Женщине инкриминируется организация умышленного убийства (ч. 3 ст. 27 п. 11 ч. 2 ст. 115 УК Украины). 

Молодому человеку - совершение преступления, предусмотренного п.п.  6, 11 ч. 2 ст.  115 УК Украины (умышленное убийство, совершенное из корыстных побуждений на заказ).
 
 Сейчас по требованию прокуратуры подозреваемые находятся под стражей.
 
 Максимальная санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  заказное убийство, харьков, побои, салтовка
 
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