28.08.2018 13:48

Убийство по-салтовски: женщина не могла больше терпеть побои и заказала сожителя-алкоголика

Харьковская прокуратура передала в суд дело подозреваемых.



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Харьковская местная прокуратура №4 направила в Московский районный суд. Харькова обвинительный акт по факту заказного убийства в отношении 38-летней харьковчанки и 18-летнего товарища ее дочери.

Как рассказал ее руководитель Владимир Куприянов, произошло убийство в апреле текущего года.

Досудебным расследованием установлено, что женщина решила избавиться от своего сожителя из-за постоянных ссор, драк и побоев.

Среди друзей своей дочери она подыскала парня, который за 2 тыс. грн. согласился убить 46-летнего мужчину.

Дождавшись, когда жертва заснет, сожительница пустила в квартиру убийцу.

Парень нанес мужчине около 20 ударов ножом в тело, шею и голову.

От полученных травм пострадавший скончался.

Тело жертвы сообщники спрятали в подвале дома.



Женщине инкриминируется организация умышленного убийства (ч. 3 ст. 27 п. 11 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

Молодому человеку - совершение преступления, предусмотренного п.п. 6, 11 ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство, совершенное из корыстных побуждений на заказ).



Сейчас по требованию прокуратуры подозреваемые находятся под стражей.



Максимальная санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы.