Под Харьковом задержан преступник, ограбивший и едва не задушивший пенсионерку

Злоумышленника, средь бела дня проникшего в дом женщины, спугнул ее муж.
Как сообщает ГУ Нацполиции, 27 августа в Змиевской отдел полиции обратилась 60-летняя местная жительница.
Женщина рассказала, что около 13-00 неизвестный мужчина проник в ее домовладение и потребовал деньги.
После этого злоумышленник схватил потерпевшую за волосы и бросил на пол, потом начал душить ее подушкой.
Увидев мужа жертвы, который как раз вошел в комнату, правонарушитель схватил мобильный телефон женщины и скрылся.
По словам начальника Змиевского отдела полиции Кирилла Щербинского, в результате оперативно-розыскных мероприятий работники Змиевского отдела полиции разоблачили в совершении преступления 31-летнего жителя города Чугуев.
Как выяснилось, мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности.
Вещественное доказательство изъято.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.
В настоящее время злоумышленнику сообщено о подозрении, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.
Сегодня темперамент обещает быть на высоте. Воспользуйтесь этим, дав волю позитивным чувствам, а вот с негативными следует быть осторожнее.
Этот день будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков.
У православных сегодня – Успение Пресвятой Богородицы и конец поста.
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