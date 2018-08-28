28.08.2018 14:17

Под Харьковом задержан преступник, ограбивший и едва не задушивший пенсионерку

Злоумышленника, средь бела дня проникшего в дом женщины, спугнул ее муж.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, 27 августа в Змиевской отдел полиции обратилась 60-летняя местная жительница.

Женщина рассказала, что около 13-00 неизвестный мужчина проник в ее домовладение и потребовал деньги.

После этого злоумышленник схватил потерпевшую за волосы и бросил на пол, потом начал душить ее подушкой.

Увидев мужа жертвы, который как раз вошел в комнату, правонарушитель схватил мобильный телефон женщины и скрылся.



По словам начальника Змиевского отдела полиции Кирилла Щербинского, в результате оперативно-розыскных мероприятий работники Змиевского отдела полиции разоблачили в совершении преступления 31-летнего жителя города Чугуев.

Как выяснилось, мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности.



Вещественное доказательство изъято.



Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.



В настоящее время злоумышленнику сообщено о подозрении, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.