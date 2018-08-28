Мотоциклист не пережил столкновения с деревом

По предварительной информации, мужчина не справился с управлением.
Авария произошла 27 августа в 18:35 в лесопосадке вдоль автомобильной дороги, вблизи села Цепочкино Коломакского района. Там было обнаружено тело 27-летнего жителя села Белоусов. Рядом с погибшим находился мотоцикл «Ява-350».
По адресу выезжала следственно-оперативная группа. Предварительно работники полиции установили, что водитель мотоцикла следовал в направлении села Цепочкино. Он не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением, допустил съезд в кювет и столкнулся с деревом.
От полученных травм мужчина скончался.
Следственным решается вопрос о внесении сведений о происшествии в Единый реестр досудебных расследований. Транспортное средство помещен на штрафную отдела полиции. Полицейские устанавливают все обстоятельства аварии.
Всего за сутки в Харькове и области произошло 63 ДТП, в которых травмировано 3 человека, 2 погибли.
Сегодня темперамент обещает быть на высоте. Воспользуйтесь этим, дав волю позитивным чувствам, а вот с негативными следует быть осторожнее.
Этот день будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков.
У православных сегодня – Успение Пресвятой Богородицы и конец поста.
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