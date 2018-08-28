Туркмен, узбек и нигериец нелегально проживали в Харькове (ФОТО)

Полицейские обнаружили мигрантов на одном из рынков города.
Как сообщает ГУ Нацполиуии, в рамках операции «Мигрант» участковые офицеры Киевского отдела в ходе профилактического рейда на одном из рынков Харькова обнаружили 24-летнего гражданина Туркменистана и 37-летнего гражданина Нигерии, которые работали грузчиками.
Там же был выявлен и реализатора - 32-летний гражданин Узбекистана.
Все трое мужчин проживали и работали без документов, предоставляющих право пребывания на территории государства.
В настоящее время они переданы сотрудникам миграционной службы.
В отношении нарушителей составлены административные протоколы по ст. 203 (нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Сегодня темперамент обещает быть на высоте. Воспользуйтесь этим, дав волю позитивным чувствам, а вот с негативными следует быть осторожнее.
Этот день будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков.
У православных сегодня – Успение Пресвятой Богородицы и конец поста.
влажн.:
давл.:
ветер: