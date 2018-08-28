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28.08.2018  14:47   

Туркмен, узбек и нигериец нелегально проживали в Харькове (ФОТО)

Полицейские обнаружили мигрантов на одном из рынков города.


hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиуии, в рамках операции «Мигрант» участковые офицеры Киевского отдела в ходе профилактического рейда на одном из рынков Харькова обнаружили 24-летнего гражданина Туркменистана и 37-летнего гражданина Нигерии, которые работали грузчиками.

Там же был выявлен и реализатора - 32-летний гражданин Узбекистана.

Все трое мужчин проживали и работали без документов, предоставляющих право пребывания на территории государства.

В настоящее время они переданы сотрудникам миграционной службы.

В отношении нарушителей составлены административные протоколы по ст. 203 (нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Источник:   ГУ Национальной полиции
 Тэги:  нелегальные мигранты, харьков, рынок
 
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