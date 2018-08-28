28.08.2018 15:16

В пригороде Харькова обнаружена небольшая плантация конопли (ФОТО)

Полицейские изъяли более 100 растений конопли у жителя Богодуховского района.



hk.npu.gov.ua

Как сообшает ГУ Нацполиции, информация о том, что местный житель дома сохраняет вещество, похожее на каннабис, поступила в Богодуховский отдел полиции.

Злоумышленником оказался 31-летний мужчина.

По данному факту следователем было открыто уголовное производство.

В рамках которого оперативники отдела провели санкционированный обыск в домовладении мужчины.



Во время обыска полицейские изъяли 103 растения, похожих на коноплю, сухое вещество растительного происхождения с характерным запахом конопли и стеклянное устройство для курения.



Вещественные доказательства направлены на экспертизу.



Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 3 лет лишения свободы.