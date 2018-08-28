28.08.2018 14:57

«Биометрику» харьковские осужденные получают, не выходя из колонии

28 августа 2018 в государственном учреждении «Харьковская исправительная колония (№ 43)» четырнадцать осужденных получили паспорта гражданина Украины взамен утраченных к осуждению.



фото Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения крим. наказаний

Вследствие плодотворного сотрудничества с Орджоникидзевским районным отделом Государственной миграционной службы Украины в Харьковской области, с начала года в учреждении получили паспорта гражданина Украины взамен утраченных 50 осужденных и один впервые.

Как отметил начальник учреждения Андрей Ольховский, вопрос паспортизации является одной из приоритетных задач в части подготовки осужденных к освобождению, и поэтому держится на постоянном контроле администрацией учреждения.