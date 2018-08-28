«Биометрику» харьковские осужденные получают, не выходя из колонии

28 августа 2018 в государственном учреждении «Харьковская исправительная колония (№ 43)» четырнадцать осужденных получили паспорта гражданина Украины взамен утраченных к осуждению.
Вследствие плодотворного сотрудничества с Орджоникидзевским районным отделом Государственной миграционной службы Украины в Харьковской области, с начала года в учреждении получили паспорта гражданина Украины взамен утраченных 50 осужденных и один впервые.
Как отметил начальник учреждения Андрей Ольховский, вопрос паспортизации является одной из приоритетных задач в части подготовки осужденных к освобождению, и поэтому держится на постоянном контроле администрацией учреждения.
Сегодня темперамент обещает быть на высоте. Воспользуйтесь этим, дав волю позитивным чувствам, а вот с негативными следует быть осторожнее.
Этот день будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков.
У православных сегодня – Успение Пресвятой Богородицы и конец поста.
влажн.:
давл.:
ветер: