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28.08.2018  14:57   

«Биометрику» харьковские осужденные получают, не выходя из колонии

28 августа 2018 в государственном учреждении «Харьковская исправительная колония (№ 43)» четырнадцать осужденных получили паспорта гражданина Украины взамен утраченных к осуждению.


фото Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения крим. наказаний

Вследствие плодотворного сотрудничества с Орджоникидзевским районным отделом Государственной миграционной службы Украины в Харьковской области, с начала года в учреждении получили паспорта гражданина Украины взамен утраченных 50 осужденных и один впервые.

Как отметил начальник учреждения Андрей Ольховский, вопрос паспортизации является одной из приоритетных задач в части подготовки осужденных к освобождению, и поэтому держится на постоянном контроле администрацией учреждения.

Тэги:  паспорт, харьков, биометрический, колония, вручение
 
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