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28.08.2018  15:48   

Разыскиваются свидетели смертельного ДТП на Салтовском шоссе

Дорожно-транспортное происшествие было 25 августа около 21:00.


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Как сообщает ГУ Нацполиции, 25 августа 2018 около 21.00 на Салтовском шоссе в городе Харькове в районе АЗС «ОВИС» водитель автомобиля «Volkswagen» совершил наезд на женщину-пешехода.

В результате аварии пострадавшую доставили в больницу с различными телесными повреждениями.

Женщина умерла в реанимационном отделении не приходя в сознание.

Приметы погибшей: на вид 40-50 лет, среднего телосложения, рост 170 см, прямые темные волосы, длиной около 40 см.

Была одета в темные джинсы, белую футболку с изображением цветных кед и страз, желтую обувь со стразами.

Свидетелей и очевидцев происшествия просим обращаться по телефонам: «102», 70-59-691, 050-302-56-54, или в отдел расследования преступлений в сфере транспорта СУ ГУНП в Харьковской области, расположенного по адресу: г. Харьков, улица Маяковского, 22 или другим удобным способом.

Источник:   ГУ Национальной полиции
 Тэги:  дтп, харьков, розыск свидетелей, салтовское шоссе
 
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