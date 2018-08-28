28.08.2018 16:01

У жителя области угнали дорогую иномарку

Угонщиком оказался ранее судимый за аналогичное преступление 36-летний мужчина.



// Нацполиция

26 августа в Змиевской отдел полиции поступило сообщение, что от дома 45-летнего жителя пгт Слобожанское исчез автомобиль Volkswagen.



В ходе проведения розыскных действий полицейские разоблачили злоумышленника. Им оказался ранее судимый 36-летний местный житель.



Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Ему сообщено о подозрении в совершении преступления. Автомобиль возвращен владельцу.



Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.