У жителя области угнали дорогую иномарку

Угонщиком оказался ранее судимый за аналогичное преступление 36-летний мужчина.
26 августа в Змиевской отдел полиции поступило сообщение, что от дома 45-летнего жителя пгт Слобожанское исчез автомобиль Volkswagen.
В ходе проведения розыскных действий полицейские разоблачили злоумышленника. Им оказался ранее судимый 36-летний местный житель.
Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Ему сообщено о подозрении в совершении преступления. Автомобиль возвращен владельцу.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
Сегодня темперамент обещает быть на высоте. Воспользуйтесь этим, дав волю позитивным чувствам, а вот с негативными следует быть осторожнее.
Этот день будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков.
У православных сегодня – Успение Пресвятой Богородицы и конец поста.
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