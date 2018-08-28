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28.08.2018  18:11   

Под Харьковом убили таксиста (ВИДЕО)

За совершение тяжкого преступления полицейские задержали ранее неоднократно судимого 30-летнего жителя города Краснограда.


// Нацполиция

27 августа около семи часов утра на обочине дороги возле села Яблоневое Красноградского района в автомобиле «Дэу Ланос» было обнаружено тело водителя с ножевыми ранением шеи и грудной клетки.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа во главе с руководством местного отдела полиции. Полицейские провели тщательный осмотр места происшествия, собрали вещественные доказательства и установили личность погибшего. Им оказался 36-летний водитель такси, житель города Краснограда.

На поиски злоумышленника был привлечен почти весь личный состав отдела полиции. В течение нескольких часов полицейские установили лицо, причастное к совершению убийства. Злоумышленником оказался 30-летний житель города, который ранее привлекался к уголовной ответственности за имущественные и наркопреступления.

Предварительно установлено, что утром 27 августа злоумышленник находился в селе Песчанка. Он подошел к водителю такси, нанес ножом телесные повреждения, положил пострадавшего на заднее сиденье автомобиля, а сам сел за руль и поехал в направлении Днепропетровской области. По дороге мужчина не справился с управлением и допустил съезд в кювет. После чего он покинул автомобиль с телом погибшего и скрылся.

Злоумышленник задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Свою причастность к убийству 30-летний мужчина не отрицает.

Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. За совершение преступлений мужчине грозит пожизненное лишение свободы. Следственные действия продолжаются.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  убийство, полиция, харьков
 
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