Под Харьковом убили таксиста (ВИДЕО)

За совершение тяжкого преступления полицейские задержали ранее неоднократно судимого 30-летнего жителя города Краснограда.
27 августа около семи часов утра на обочине дороги возле села Яблоневое Красноградского района в автомобиле «Дэу Ланос» было обнаружено тело водителя с ножевыми ранением шеи и грудной клетки.
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа во главе с руководством местного отдела полиции. Полицейские провели тщательный осмотр места происшествия, собрали вещественные доказательства и установили личность погибшего. Им оказался 36-летний водитель такси, житель города Краснограда.
На поиски злоумышленника был привлечен почти весь личный состав отдела полиции. В течение нескольких часов полицейские установили лицо, причастное к совершению убийства. Злоумышленником оказался 30-летний житель города, который ранее привлекался к уголовной ответственности за имущественные и наркопреступления.
Предварительно установлено, что утром 27 августа злоумышленник находился в селе Песчанка. Он подошел к водителю такси, нанес ножом телесные повреждения, положил пострадавшего на заднее сиденье автомобиля, а сам сел за руль и поехал в направлении Днепропетровской области. По дороге мужчина не справился с управлением и допустил съезд в кювет. После чего он покинул автомобиль с телом погибшего и скрылся.
Злоумышленник задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Свою причастность к убийству 30-летний мужчина не отрицает.
Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. За совершение преступлений мужчине грозит пожизненное лишение свободы. Следственные действия продолжаются.
Сегодня темперамент обещает быть на высоте. Воспользуйтесь этим, дав волю позитивным чувствам, а вот с негативными следует быть осторожнее.
Этот день будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков.
У православных сегодня – Успение Пресвятой Богородицы и конец поста.
влажн.:
давл.:
ветер: