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29.08.2018  10:18   

Харьковские пиротехники ликвидировали целый арсенал времен Второй мировой

Спасатели обезвредили более десятка снарядов.


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Как сообщает ГУ ГСЧС в Харьковской области, за сутки  28 августа пиротехнические группы аварийно-спасательного отряда спецназначения управления и Учебного центра оперативно-спасательной службы гражданской защиты ГСЧС Украины разминировали и обезвредили боеприпасы времен Второй мировой войны.

Опасные находки были обнаружены в Московском районе города Харькова, Чугуевском и Изюмском районах области. 

Всего было разминировано 11 боеприпасов, из которых 4 артснаряда разного калибра и 7 минометных мин.

Пиротехники ГСЧС на месте проведения пиротехнических работ с местными жителями проводили разъяснительные беседы по действиям в случае обнаружении подозрительных предметов.

 ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области в очередной раз напоминает о необходимости соблюдать правила безопасности при обнаружении взрывоопасных предметов:

 - ни в коем случае не трогать и не перемещать боеприпасы;

 - обнаружив их, оградить место находки и безотлагательно позвонить в ГСЧС по номеру «101».

Источник:   ГУ ГСЧС в Харьковской области
 Тэги:  обезвредили боеприпасы, харьков, вторая мировая
 
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