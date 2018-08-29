29.08.2018 10:18

Харьковские пиротехники ликвидировали целый арсенал времен Второй мировой

Спасатели обезвредили более десятка снарядов.



//facebook

Как сообщает ГУ ГСЧС в Харьковской области, за сутки 28 августа пиротехнические группы аварийно-спасательного отряда спецназначения управления и Учебного центра оперативно-спасательной службы гражданской защиты ГСЧС Украины разминировали и обезвредили боеприпасы времен Второй мировой войны.

Опасные находки были обнаружены в Московском районе города Харькова, Чугуевском и Изюмском районах области.

Всего было разминировано 11 боеприпасов, из которых 4 артснаряда разного калибра и 7 минометных мин.



Пиротехники ГСЧС на месте проведения пиротехнических работ с местными жителями проводили разъяснительные беседы по действиям в случае обнаружении подозрительных предметов.



ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области в очередной раз напоминает о необходимости соблюдать правила безопасности при обнаружении взрывоопасных предметов:



- ни в коем случае не трогать и не перемещать боеприпасы;



- обнаружив их, оградить место находки и безотлагательно позвонить в ГСЧС по номеру «101».