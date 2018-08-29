Харьковские пиротехники ликвидировали целый арсенал времен Второй мировой

Спасатели обезвредили более десятка снарядов.
Как сообщает ГУ ГСЧС в Харьковской области, за сутки 28 августа пиротехнические группы аварийно-спасательного отряда спецназначения управления и Учебного центра оперативно-спасательной службы гражданской защиты ГСЧС Украины разминировали и обезвредили боеприпасы времен Второй мировой войны.
Опасные находки были обнаружены в Московском районе города Харькова, Чугуевском и Изюмском районах области.
Всего было разминировано 11 боеприпасов, из которых 4 артснаряда разного калибра и 7 минометных мин.
Пиротехники ГСЧС на месте проведения пиротехнических работ с местными жителями проводили разъяснительные беседы по действиям в случае обнаружении подозрительных предметов.
ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области в очередной раз напоминает о необходимости соблюдать правила безопасности при обнаружении взрывоопасных предметов:
- ни в коем случае не трогать и не перемещать боеприпасы;
- обнаружив их, оградить место находки и безотлагательно позвонить в ГСЧС по номеру «101».
Подавляющее большинство людей сегодня будет ощущать подспудное внутреннее напряжение или же странное желание, как в сказке, сделать то, не знаю что, и пойти туда, не знаю куда.
Ясная погода ожидается в Харькове утром и вечером, а днем небо могут затянуть облака, но ненадолго. Без осадков.
Сегодня православные празднуют перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворного Образа Иисуса Христа, которое произошло в 944 году.
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