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29.08.2018  10:49   

Правоохранители ищут свидетелей махинаций на ЖК Спортивный

С просьбой о помощи к харьковчанам обратились полиция и прокуратура.


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ГУ Нацполиции обращается к харьковчанам c просьбой о помощи в досудебном расследовании по факту возможного завладение деньгами в крупных размерах путем продажи объектов недвижимости при строительстве жилого комплекса «Спортивный», который расположенн по ул. Оренбургской, 9 в Харькове.

Всех пострадавших, очевидцев, а также других лиц, которым известно о преступных действиях, просят обращаться по телефонам: 102, 737-23-46, в Слободской отдел полиции, расположенный по адресу: г. Харьков, пер. Балашовский, 12, присылать информацию на электронный адрес: slobоdskoi62@ukr.net Следственным отделом Слободского ОП

С этой же просьбой обратилась к жителям Первой столицы и Прокуратура Харьковской области.

Всех пострадавших и очевидцев, других лиц, которым известно о преступных действиях, просим информировать Слободской отдел Харьковской местной прокуратуры № 5 любым удобным способом: по адресу г.. Харьков, ул.  Тепловозная, 8, по телефону 723-00-00 или на электронный адрес: zvern-piata-mistseva@prok.kh.ua.

Источник:   ГУ Национальной полиции, прокуратура
 Тэги:  махинации, мошенники, харьков, спортивный
 
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