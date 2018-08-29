Главная Новости Криминал и происшествия В Харькове и пригороде площадь пожаров за сутки охватила 8 гектаров
29.08.2018  11:19   

В Харькове и пригороде площадь пожаров за сутки охватила 8 гектаров

Пожарные погасили около 60 возгораний.


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Как сообщает ГУ ГСЧС  за минувшие сутки спасатели совершили 57 выездов на тушение сухой травы, мусора и лесной подстилки 41 пожар возник в районах области и 16 в пределах Харькова.

Суммарная площадь горения составила около 8 га.  Все они были ликвидированы оперативно и с минимальными последствиями, пострадавших нет.

Главное управление ГСЧС в Харьковской области в очередной раз призывает граждан строго соблюдать правила пожарной безопасности вблизи лесных массивов и на открытых территориях.

Даже маленькая спичка или окурок, брошенная в сухую траву, может наделать немалый беды.

Пожарные просят 

не игнорировать правила пожарной безопасности!

не выжигать сухую растительность!

не разводить костер и не использовать открытый огонь вблизи хлебных полей, лесов или любой другой растительности!

 А также быть бдительными и в случае возникновения пожара немедленно звонить по телефону Службы спасения «101».

Источник:   ГУ ГСЧС в Харьковской области
 Тэги:  пожар, стихия, харьков, сухостой, огонь
 
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