29.08.2018 11:46

Стрельба на Велозаводской, нападение в метро, самоубийства и перевернувшаяся маршрутка

Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф подвел итоги за сутки.



//facebook

Как сообщает Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, на Велозаводской, д.30, неизвестные стреляли из пневматического оружия и ранили 20-летнего мужчину.

В метро, на платформе станции метро «Госпром» неизвестный ранил 38-летнюю женщину.

В Мерефе неизвестный ударил ножом находившегося под хмельком 32-летнего мужчину.

Совершено 3 попытки самоубийства, из них: 2 попытки отравления лекарственными средствами.

В Дергачевском районе 62-летняя женщина решила покончить с собой ударом ножа.

За минувшие сутки 28 августа произошло 11 случаев ДТП:

Среди них:

- 1 случай столкновения авто с мопедом;

- 3 случая наезда на пешехода: в одном из них (под мостом на Московском проспекте), поезд сбил мужчину 44 лет.

Также перевернулась маршрутка (автобус «Эталон»), ехавшая в гараж.