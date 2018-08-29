Стрельба на Велозаводской, нападение в метро, самоубийства и перевернувшаяся маршрутка

Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф подвел итоги за сутки.
Как сообщает Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, на Велозаводской, д.30, неизвестные стреляли из пневматического оружия и ранили 20-летнего мужчину.
В метро, на платформе станции метро «Госпром» неизвестный ранил 38-летнюю женщину.
В Мерефе неизвестный ударил ножом находившегося под хмельком 32-летнего мужчину.
Совершено 3 попытки самоубийства, из них: 2 попытки отравления лекарственными средствами.
В Дергачевском районе 62-летняя женщина решила покончить с собой ударом ножа.
За минувшие сутки 28 августа произошло 11 случаев ДТП:
Среди них:
- 1 случай столкновения авто с мопедом;
- 3 случая наезда на пешехода: в одном из них (под мостом на Московском проспекте), поезд сбил мужчину 44 лет.
Также перевернулась маршрутка (автобус «Эталон»), ехавшая в гараж.
Подавляющее большинство людей сегодня будет ощущать подспудное внутреннее напряжение или же странное желание, как в сказке, сделать то, не знаю что, и пойти туда, не знаю куда.
Ясная погода ожидается в Харькове утром и вечером, а днем небо могут затянуть облака, но ненадолго. Без осадков.
Сегодня православные празднуют перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворного Образа Иисуса Христа, которое произошло в 944 году.
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