Главная Новости Криминал и происшествия Марокканский рецидивист ограбил девушку на проспекте Науки (ФОТО)
29.08.2018  12:16   

Марокканский рецидивист ограбил девушку на проспекте Науки (ФОТО)

Теперь ранее судимый иностранец может отдохнуть за решеткой лет шесть.


hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, 28 августа в 03.51 в Шевченковский отдел обратилась 18-летняя жительница села Буды Харьковского района.

Она сообщила, что возле дома № 40 по проспекту Науки неизвестный выхватил у нее мобильный телефон.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа и патрульная полиция.

В ходе проведения розыскных мероприятий сотрудники полиции оперативно разоблачили в совершении преступления гражданина Марокко.

У 22-летнего парня полицейские изъяли вещественное доказательство - похищенный телефон.

Полицейские также выяснили, что парень уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного имущественного преступления.

По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.

Сейчас иностранец задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Ему уже сообщено о подозрении в совершении грабежа.

Он находится в изоляторе временного содержания.

Источник:   ГУ Национальной полиции
 Тэги:  ограбление, иностранец, харьков, девушка, телефон
 
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