Марокканский рецидивист ограбил девушку на проспекте Науки (ФОТО)

Теперь ранее судимый иностранец может отдохнуть за решеткой лет шесть.
Как сообщает ГУ Нацполиции, 28 августа в 03.51 в Шевченковский отдел обратилась 18-летняя жительница села Буды Харьковского района.
Она сообщила, что возле дома № 40 по проспекту Науки неизвестный выхватил у нее мобильный телефон.
По адресу выезжала следственно-оперативная группа и патрульная полиция.
В ходе проведения розыскных мероприятий сотрудники полиции оперативно разоблачили в совершении преступления гражданина Марокко.
У 22-летнего парня полицейские изъяли вещественное доказательство - похищенный телефон.
Полицейские также выяснили, что парень уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного имущественного преступления.
По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.
Сейчас иностранец задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Ему уже сообщено о подозрении в совершении грабежа.
Он находится в изоляторе временного содержания.
Подавляющее большинство людей сегодня будет ощущать подспудное внутреннее напряжение или же странное желание, как в сказке, сделать то, не знаю что, и пойти туда, не знаю куда.
Ясная погода ожидается в Харькове утром и вечером, а днем небо могут затянуть облака, но ненадолго. Без осадков.
Сегодня православные празднуют перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворного Образа Иисуса Христа, которое произошло в 944 году.
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