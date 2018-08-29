29.08.2018 13:19

Полицейская погоня на Салтовке: водитель BMW, находящийся в розыске, врезался в заправку (ФОТО)

Инцидент произошел утром 29 августа.



// Патрульная полиция

Около шести часов утра патрульные остановили на Окружной дороге автомобиль BMW, водитель которого совершил выезд на полосу встречного движения.



Во время проверки личности водителя, полицейские установили, что мужчина находится в активном розыске Московским отделом полиции по статьям 185 (кража), 263 (незаконное обращение с оружием) и 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.



Мужчина сел за руль и попытался скрыться. Полицейские требовали остановиться, но нарушитель на них не реагировал. Через несколько на Салтовском шоссе BMW столкнулся с микроавтобусом Mercedes-Benz, после чего совершил наезд на автозаправку.

Вследствие ДТП никто не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения.



На водителя BMW полицейские составили административные материалы и передали его сотрудникам Московского отдела полиции.