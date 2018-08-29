На ХТЗ ребенок разбился насмерть, выпав из окна многоэтажки

Инцидент произошел 29 августа около 11.00 на улице Мира.
Четырехлетний ребенок выпал из окна 6-го этажа жилого дома, сообщили в Нацполиции.
От полученных повреждений мальчик скончался.
Следственно-оперативная группа на месте выяснила, что детская кроватка находилось у открытого окна. Во время несчастного случая мать мальчика находилась дома. Она спала.
Информация о происшествии внесена в Журнал единого учета. Сейчас все обстоятельства происшествия устанавливаются.
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