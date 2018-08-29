29.08.2018 13:58

На ХТЗ ребенок разбился насмерть, выпав из окна многоэтажки

Инцидент произошел 29 августа около 11.00 на улице Мира.



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Четырехлетний ребенок выпал из окна 6-го этажа жилого дома, сообщили в Нацполиции.

От полученных повреждений мальчик скончался.



Следственно-оперативная группа на месте выяснила, что детская кроватка находилось у открытого окна. Во время несчастного случая мать мальчика находилась дома. Она спала.



Информация о происшествии внесена в Журнал единого учета. Сейчас все обстоятельства происшествия устанавливаются.