Главная Новости Криминал и происшествия На ХТЗ ребенок разбился насмерть, выпав из окна многоэтажки
29.08.2018  13:58   

На ХТЗ ребенок разбился насмерть, выпав из окна многоэтажки

Инцидент произошел 29 августа около 11.00 на улице Мира.


// Facebook

Четырехлетний ребенок выпал из окна 6-го этажа жилого дома, сообщили в Нацполиции.

От полученных повреждений мальчик скончался.

Следственно-оперативная группа на месте выяснила, что детская кроватка находилось у открытого окна. Во время несчастного случая мать мальчика находилась дома. Она спала.

Информация о происшествии внесена в Журнал единого учета. Сейчас все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  выпал из окна, полиция, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
19.08 Криминал и происшествия Семь укусов животных и два падения с высоты: как прошла суббота у медиков скорой 26.07 Криминал и происшествия Мужчина выпал из окна многоэтажки на Салтовке 03.06 Криминал и происшествия На Холодной Горе ребенок выпал из окна четвертого этажа
 
 

Видео

В сентябре город начнет выкуп первых квартир, которые расположены в районе будущего строительства метро
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 