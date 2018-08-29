Пропавший в Харькове мальчик... просто не позвонил домой

У 13-летнего парня, оставшегося у друга, разрядился телефон
Как сообщает ГУ Нацполиции, сегодгня около 08:00 в Холодногорский отдел обратился местный житель.
Мужчина сообщил, что его 13-летний сын вечном 28 августа ушел из дома и не вернулся.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили местонахождение парня.
Как оказалось, после прогулки подросток решил остаться на ночлег у своего товарища.
О своих планах он не сообщил отцу из-за того, что у него разрядился телефон.
Работники ювенальной превенции Холодногорского отдела полиции провели профилактическую беседу с парнем и семьей по недопущению подобных случаев в будущем.
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