29.08.2018 14:47

Пропавший в Харькове мальчик... просто не позвонил домой

У 13-летнего парня, оставшегося у друга, разрядился телефон



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Как сообщает ГУ Нацполиции, сегодгня около 08:00 в Холодногорский отдел обратился местный житель.

Мужчина сообщил, что его 13-летний сын вечном 28 августа ушел из дома и не вернулся.



В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили местонахождение парня.

Как оказалось, после прогулки подросток решил остаться на ночлег у своего товарища.

О своих планах он не сообщил отцу из-за того, что у него разрядился телефон.

Работники ювенальной превенции Холодногорского отдела полиции провели профилактическую беседу с парнем и семьей по недопущению подобных случаев в будущем.