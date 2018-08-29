Великовозрастный студент решил по-быстрому обогатиться

Мужчина сорвал цепочку с прохожей на улице Матюшенко.
О происшествии заявила 43-летняя харьковчанка. Женщина рассказала, что неизвестный подошел к ней, схватил за волосы и сорвал с шеи цепочку. Потерпевшая успела запомнить приметы злоумышленника.
В ходе следственно-оперативных мероприятий сотрудники Киевского отдела полиции задержали нападавшего. Им оказался 27-летний местный житель, который учится в одном из университетов города.
Вещественные доказательства изъяты.
Следователями открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 6 лет.
В настоящее время мужчина обоснованно подозревается в совершении уголовного преступления.
Следствие продолжается.
Подавляющее большинство людей сегодня будет ощущать подспудное внутреннее напряжение или же странное желание, как в сказке, сделать то, не знаю что, и пойти туда, не знаю куда.
Ясная погода ожидается в Харькове утром и вечером, а днем небо могут затянуть облака, но ненадолго. Без осадков.
Сегодня православные празднуют перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворного Образа Иисуса Христа, которое произошло в 944 году.
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