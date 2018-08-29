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29.08.2018  16:01   

Великовозрастный студент решил по-быстрому обогатиться

Мужчина сорвал цепочку с прохожей на улице Матюшенко.


// Нацполиция

О происшествии заявила 43-летняя харьковчанка. Женщина рассказала, что неизвестный подошел к ней, схватил за волосы и сорвал с шеи цепочку. Потерпевшая успела запомнить приметы злоумышленника.

В ходе следственно-оперативных мероприятий сотрудники Киевского отдела полиции задержали нападавшего. Им оказался 27-летний местный житель, который учится в одном из университетов города.

Вещественные доказательства изъяты.

Следователями открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 6 лет.

В настоящее время мужчина обоснованно подозревается в совершении уголовного преступления.

Следствие продолжается.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  ограбление, полиция, харьков
 
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