Главная Новости Криминал и происшествия Пропавшая девочка оказалась у незнакомой бабушки (ФОТО)
29.08.2018  15:46   

Пропавшая девочка оказалась у незнакомой бабушки (ФОТО)

Подросток остался ночевать у незнакомки, не имея возможности предупредить своих родных.


hk.npu.gov.ua

Полицейские Харьковщины вернули домой пропавшую девочку

Никаких противоправных действий в отношении нее совершено не было.

29 августа в 00-15 в Валковский отдел полиции обратилась жительница района. Она рассказала о том, что вечером 28 августа ее 12-летняя внучка ушла из дома и не вернулась.

В ходе проведенных мероприятий полицейские Валковского ОП с помощью местных жителей установили местонахождение несовершеннолетней. Как оказалось, девочка каталась на велосипеде и осталась на ночлег у неизвестной ей пожилой женщины в Коломакском районе. Об этом она не сообщила своих родственников, поскольку оставила мобильный телефон дома.

Работником ювенальной превенции была проведена профилактическая беседа с несовершеннолетней и ее бабушкой.

 

 © Официальный сайт Национальной полиции: https://hk.npu.gov.ua/ru/news/rozshuk/policzejski-xarkivshhini-povernuli-dodomu-zniklu-divchinku/

Как сообщает ГУ Нацполиции сегодня в полночь в Валковский отдел обратилась жительница района.

Она рассказала о том, что накануне вечером ее 12-летняя внучка ушла из дома и не вернулась.

В ходе проведенных мероприятий полицейские Валковского ОП с помощью местных жителей установили местонахождение несовершеннолетней.

Как оказалось, девочка каталась на велосипеде и осталась на ночлег у неизвестной ей пожилой женщины в Коломакском районе.

Об этом она не сообщила своим родственникам, поскольку оставила мобильный телефон дома.

Работником ювенальной превенции была проведена профилактическая беседа с несовершеннолетней и ее бабушкой.

Никаких противоправных действий в отношении нее совершено не было.

Источник:   ГУ Национальной полиции
 Тэги:  пропала, харьков, нашлась, девочка
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
25.08 Общество В Харькове потерявшаяся ондатра любит плавать на Салтовке (ФОТО) 20.08 Криминал и происшествия Муж стал разыскивать жену лишь спустя десять дней после ее исчезновения 16.08 Криминал и происшествия Пропала 25-летняя девушка (ФОТО)
 
 

Видео

В сентябре город начнет выкуп первых квартир, которые расположены в районе будущего строительства метро
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 