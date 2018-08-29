Пропавшая девочка оказалась у незнакомой бабушки (ФОТО)

Подросток остался ночевать у незнакомки, не имея возможности предупредить своих родных.
Никаких противоправных действий в отношении нее совершено не было.
29 августа в 00-15 в Валковский отдел полиции обратилась жительница района. Она рассказала о том, что вечером 28 августа ее 12-летняя внучка ушла из дома и не вернулась.
В ходе проведенных мероприятий полицейские Валковского ОП с помощью местных жителей установили местонахождение несовершеннолетней. Как оказалось, девочка каталась на велосипеде и осталась на ночлег у неизвестной ей пожилой женщины в Коломакском районе. Об этом она не сообщила своих родственников, поскольку оставила мобильный телефон дома.
Работником ювенальной превенции была проведена профилактическая беседа с несовершеннолетней и ее бабушкой.
Как сообщает ГУ Нацполиции сегодня в полночь в Валковский отдел обратилась жительница района.
Она рассказала о том, что накануне вечером ее 12-летняя внучка ушла из дома и не вернулась.
В ходе проведенных мероприятий полицейские Валковского ОП с помощью местных жителей установили местонахождение несовершеннолетней.
Как оказалось, девочка каталась на велосипеде и осталась на ночлег у неизвестной ей пожилой женщины в Коломакском районе.
Об этом она не сообщила своим родственникам, поскольку оставила мобильный телефон дома.
Работником ювенальной превенции была проведена профилактическая беседа с несовершеннолетней и ее бабушкой.
Никаких противоправных действий в отношении нее совершено не было.
Подавляющее большинство людей сегодня будет ощущать подспудное внутреннее напряжение или же странное желание, как в сказке, сделать то, не знаю что, и пойти туда, не знаю куда.
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