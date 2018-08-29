Пропавшая девочка оказалась у незнакомой бабушки (ФОТО)

Никаких противоправных действий в отношении нее совершено не было.

29 августа в 00-15 в Валковский отдел полиции обратилась жительница района. Она рассказала о том, что вечером 28 августа ее 12-летняя внучка ушла из дома и не вернулась.

В ходе проведенных мероприятий полицейские Валковского ОП с помощью местных жителей установили местонахождение несовершеннолетней. Как оказалось, девочка каталась на велосипеде и осталась на ночлег у неизвестной ей пожилой женщины в Коломакском районе. Об этом она не сообщила своих родственников, поскольку оставила мобильный телефон дома.

Работником ювенальной превенции была проведена профилактическая беседа с несовершеннолетней и ее бабушкой.